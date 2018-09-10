2018-09-10T18:33:30+03:00
Происшествия

ДТП с пострадавшим на трассе «Вятка»: иномарка сбила лося

За рулем авто находился пенсионер
Александр ЧАРУШИН
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Лось внезапно начал перебегать трассу прямо перед движущейся машиной. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиЛось внезапно начал перебегать трассу прямо перед движущейся машиной. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В пятницу, 7 сентября, в Арбажском районе произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили нашим корреспондентам в пресс-службе областного УГИБДД, авария произошла около 19.30 часов на 252-м километре автодороги «Вятка». Автомобиль «Хендай» ехал из Котельнича в Яранск, внезапно дорогу перед авто начал перебегать лось. 62-летний водитель иномарки не успел затормозить и врезался в животное.

- Водитель автомобиля в аварии не пострадал, - пояснили в областном УГИБДД. - Но травмы получила его 59-летняя супруга, которая ехала на переднем пассажирском сидении. По словам самого мужчины, трасса была практически безлюдной. Пенсионеру пришлось долго ждать попутный автомобиль, чтобы ему помогли вызвать полицию. Отметим, что в момент аварии водитель иномарки был трезв.

Ранее мы уже сообщали о том, что на дорогах Кировской области продолжается «сезон» ДТП с участием лосей. С начала года под колесами автомобилей погибли уже более десятка диких животных.

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