92-летняя жительница Нолинска заблудилась и уснула в городском парке

10 Сент. 16:26 2018-09-10T18:31:56+03:00

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Вечером в субботу, 8 сентября, жительница Нолинска сообщила в местную полицию о пропаже своей матери. По данным пресс-службы УМВД региона, 92-летняя пенсионерка ушла из дома в тот же день, около полудня. Женщину, плохо ориентирующуюся в городе, родственники пытались найти своими силами, однако безуспешно. В итоге пенсионерку искали десятки полицейских и волонтеров кировского отряда «Лиза Алерт», присоединившихся к операции.

- Патрули искали женщину на улицах Нолинска, на берегу реки, в скверах, обходили все дворы, - рассказали в пресс-службе УМВД. - На следующий день, около 9 часов утра, ее нашел следователь местного отдела полиции. Пенсионерка находилась в кустах в городском парке - там она, скорее всего, и провела ночь, не найдя дорогу домой.

В ведомстве отметили, что пенсионерка чувствовала себя хорошо. 92-летнюю женщину передали родственникам.