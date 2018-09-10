В Зуевском районе водитель мотоблока проехался по ноге восьмилетнего школьника

10 Сент. 15:21 2018-09-10T18:28:40+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в поселке Кордяга Зуевского района водитель мотоблока наехал на восьмилетнего школьника. Как сообщили «Комсомольской правде» в Кирове» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, ЧП произошло около 17.30 часов вечера. 25-летний водитель мотоблока «Енисей» проехался по ноге ребенка, который упал под колеса транспортного средства. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

- По словам самого водителя, он ехал по улице Труда, - пояснили в пресс-службе УГИБДД. - К мотоблоку подбежали трое местных школьников, они пытались зацепиться за борт «Енисея», чтобы прокатиться на нем. Водитель несколько раз прогонял их, кричал, что это опасно, но дети все равно продолжали играть. В какой-то момент мужчина услышал крик и остановился - оказалось, что один из школьников попал под колеса и повредил ногу.

Уже установлено, что в момент ЧП водитель мотоблока был трезв, однако мужчина не имел водительских прав.