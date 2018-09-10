Цены на бензин в Кирове - одни из самых высоких в ПФО

10 Сент. 14:51 2018-09-10T16:18:53+03:00

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Аналитики Росстата выяснили, в каких регионах страны самые высокие цены на бензин. Из доклада ведомства следует, что на неделе с 27 августа по 2 сентября средняя стоимость литра автомобильного бензина в России составила 43 рубля и 21 копейку. Средняя цена на литр бензина в ПФО оказалась несколько ниже (42 рубля 41 копейка). Стоимость одного литра топлива в Кировской области оказалась между этими двумя показателями и составила 42 рубля 57 копеек.

- Для сравнения: литр автомобильного бензина в Уфе можно купить всего за 41 рубль и 59 копеек, - сообщает Росстат. - Если говорить о конкретных марках, то в Кирове стоимость литра бензина АИ-98 приблизилась вплотную к сумме в 51 рубль, практически те же цены на него и в Ижевске. Литр дизельного топлива обходится кировчанам почти в 44,5 рубля. Среди всех регионов ПФО «дизель» обходится дороже только жителям Оренбурга.

Отметим, что в целом самое дешевое топливо продается в Сибири и на Урале. Выше всего цены на юге страны и на Дальнем Востоке: литр бензина марки АИ-98 обходится в сумму свыше 53 рублей жителям Якутска, в Симферополе за него отдают более 55 рублей.