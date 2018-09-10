2018-09-10T14:17:21+03:00
Происшествия

В Кирове мужчина получил реальный срок за ложный донос о краже

Житель Подмосковья выдумал историю о хищении и рассказал ее в полиции
Александр ЧАРУШИН
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В итоге 38-летний мужчина отвлек сотрудников полицииВ итоге 38-летний мужчина отвлек сотрудников полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове за заведомо ложный донос осудили 38-летнего уроженца Подмосковья. Как сообщает прокуратура Кировской области, преступление было совершено в апреле 2018 года. Мужчина, находясь в Кирове, сообщил полицейским о том, что у него украли телефон и деньги. Свой ущерб мужчина оценил в 20 тыс. рублей. Однако, как выяснили специалисты, никакой кражи на самом деле не было.

- В итоге мужчина отвлек от работы полицейских, которые в это же время могли оказывать помощь в раскрытии реальных преступлений, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - Уголовное дело против 38-летнего уроженца Подмосковья было возбуждено по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о преступлении». Ленинский районный суд Кирова приговорил его к пяти месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.

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