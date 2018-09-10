2018-09-10T16:21:05+03:00
Происшествия

На обочине дороги в Светлополянске обнаружили тело мужчины

Следователи обнаружили признаки насильственной смерти
Анна КРЮКОВА
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Мужчин убил младший брат в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Следственный комитет по Кировской областиМужчин убил младший брат в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Следственный комитет по Кировской области
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В четверг, 6 сентября, жители Верхнекамского района обнаружили на обочине дороги тело мужчины. Документов при погибшем они найти не смогли. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

- Следователи сразу же выехали на место случившегося, - пояснили в ведомстве. - Они обнаружили, что смерть мужчины может носить криминальный характер. Также следователи установили личность погибшего. Им оказался 54-летний местный житель, который недавно вышел из тюрьмы.

Вскоре был найден убийца мужчины. Им оказался 51-летний младший брат погибшего. Накануне мужчины вместе распивали алкоголь и поссорились. Подозреваемый до смерти избил своего брата. Когда он осознал, что случилось, мужчина вывез тело на тележке к дороге и выкинул в канаву. Сейчас подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье:«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Максимальное наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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