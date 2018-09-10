2018-09-10T12:13:40+03:00
Общество

Кировчанка погибла в Крыму во время шторма

Девушку унесло в открытое море
Анна КРЮКОВА
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Объявлен сбор средств на транспортировку тела погибшей в Киров. Фото: vk.com/lang43Объявлен сбор средств на транспортировку тела погибшей в Киров. Фото: vk.com/lang43
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В официальной группе микрорайна Лянгасово сообщили о том, что в Крыму погибла жительница Кирова. Девушка погибла в пятницу, 7 сентября, во время шторма. Ее унесло в открытое море.

Теперь тело Ксении необходимо транспортировать в Кировскую область. Для того чтобы помочь родителям девушки, в группе объявлен сбор средств. Все желающие могут перевести какую-либо сумму на карту родственников или передать лично.

По информации Министерства по ЧС Крыма, в тот вечер в море унесло и молодого человека из Кирова. Инцидент произошел в районе поселка городского типа Новый Свет. Из-за высоких волн, сильного ливня, шквалистого ветра и каменистого рельефа у молодых людей было мало шансов выжить.

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