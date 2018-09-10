В Пижанском районе во время пожара погибли четверо человек

10 Сент. 10:49 2018-09-10T12:22:35+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в деревне Большое Безруково Пижанского района загорелся деревянный жилой дом. Когда пожарные прибыли на место возгорания, они обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

- В огне погибли четыре человека: 64-летняя хозяйка дома, два ее сына 38 и 25 лет и 40-летний племянник, - пояснили в ведомстве. - Следователи установили, что накануне трагедии погибшие употребляли алкоголь.

Сейчас назначены экспертизы по установлению причин смерти погибших. Одна из предварительных причин пожара - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.