На Щорса пьяный 18-летний бесправник въехал в автобус

10 Сент. 09:23 2018-09-10T12:36:17+03:00

По предварительным данным пресс-службы ГАИ, 18-летний водитель был пьян и не имел прав. Фото: Альберт Дан vk.com/kirovdps

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Утром в понедельник, 10 сентября, в Кирове произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили «Комсомольской правде» в Кирове» в областном УГИБДД, авария случилась на улице Щорса, в районе дома № 66 около 06.10 часов утра. По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ-2110 на остановке «Завод Сельмаш» врезался в автобус. В результате ДТП получил травмы 18-летний пассажир «десятки», среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

- За рулем автомобиля ВАЗ-2110 находился 18-летний молодой человек, - пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции. - Уже установлено, что он сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии. Также известно, что у виновника аварии нет водительских прав.

Специалистам предстоит выяснить все детали произошедшего ДТП.