МЧС: в южных районах области сохраняется высокий класс пожарной опасности

8 Сент. 12:10 2018-09-10T12:41:37+03:00

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В южных районах Кировской области сохраняется 4 (высокий) и 5 (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС по Кировской области. Причина - теплая и сухая погода, установившаяся с начала сентября в регионе. Всем жителям региона, а особенно - южных районов, стоит соблюдать меры безопасности, чтобы не стать причиной пожара.

По прогнозам синоптиков, 8 сентября в регионе будет облачная с прояснениями погода. Ночью - местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Местами гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный, ночью 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, при прояснениях до +5 градусов, днем +18...+23 градуса, при прояснениях до +26 градусов.