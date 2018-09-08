Смертельное ДТП: в Кирово-Чепецком районе погибло два человека

8 Сент. 11:50 2018-09-10T12:42:54+03:00

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Авария произошла на 19 километре Южного обхода Кирово-Чепецкого района. В пятницу, около 15 часов, на дороге врезались друг в друга ВАЗ-2115 и «Ниссан». Как удалось установить, «Ниссан» ехал по направлению в Киров. По какой-то причине водитель не справился с управлением и машину вынесло не встречную полосу. Иномарка врезалась в «пятнашку» и наехала на пешехода. От столкновения погиб водитель «Ниссана» и пассажирка «пятнадцатой». Пешеход и водитель ВАЗ-2115 травмированы.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии, - сообщают в УМВД России по Кировской области.