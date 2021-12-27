Главные новости в Кирове с 20 по 26 декабря: разрешение на работу общепита после 23 часов, перенос новогодних мероприятий в онлайн-формат и завершение расследований громких дел

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 27 декабря, за окном -13...-17 градусов, пасмурно, небольшой снег, ветер до 13 м/с. Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила последняя рабочая неделя в 2021 году, а мы предлагаем вам традиционно вспомнить, чем отличилась предыдущая.

ОБЩЕПИТУ ПОЗВОЛИЛИ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ

В Кировской области предприниматели очень просили разрешить работу заведений общепита после 23 часов. Связано это с предстоящими новогодними корпоративами, которые, ясное дело, обеспечивают немалую выручку. И им разрешили: с 23 декабря заведения сферы общепита могут работать до 3 часов ночи (или утра, кому как). При этом и у персонала, и у посетителей обязаны быть QR-коды. Работники также обязаны соблюдать все санитарные требования.

Сейчас также решается вопрос о возможности работы розничных магазинов непродовольственных товаров без требования QR-кода. Речь идет о точках продажи ювелирных изделий, мебели, стройтоваров и прочего.

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В ОНЛАЙНЕ

Все новогодние мероприятия в Кирове перенесли (вполне ожидаемо, в принципе) в онлайн-формат. Связано это с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Большинство празднеств, привычных для кировчан, также отменили. В связи с этим и работа общественного транспорта останется прежней, по обычному расписанию. Дополнительных маршрутов к местам массового отдыха также не будет. При этом все площадки для кировчан остаются в свободном доступе.

Кроме того, в праздники усилят патрулирование улиц. При входе на места массового празднования посетителей будут досматривать. Предусмотрена также установка контрольно-пропускных пунктов.

ГРОМКИЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЗАКОНЧИЛИ РАССЛЕДОВАТЬ

В Кирове завершилось расследование сразу нескольких уголовных дел. Так, перед судом предстанут водители, обвиняемые в совершении ДТП у ТЦ «Макси». Оба нарушили правила дорожного движения и столкнулись. Одна из машин от удара отлетела в толпу пешеходов. Под авто попал шестилетний ребенок и получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.

Предстоит ответить перед судом еще одному водителю - тому, что ударил автоинспектора при задержании. Пьяного мужчину вытаскивали из-за руля родной ласточки трое сотрудников ДПС, а тот наотрез отказался и даже, как сообщил Следком, несколько раз ударил одного из них. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас расследование завершено.

Еще один суд предстоит бывшему сити-менеджеру Кирова - Илье Шульгину. Вместе с Алексеем Ишутиновым его будут судить 29 декабря. Обоих обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о закупке камер для наблюдения за дорожным движением.

И последнее - по делу ребенка, утонувшего в аквапарке «Дружба». Перед судом предстанут спасатели, один из которых самовольно покинул пост и никого об этом не предупредил, а второй проигнорировал происходящее. Ребенок погиб, а обоих арестовали. Теперь обвиняемым грозит вполне реальный срок.

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