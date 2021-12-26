Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 декабря: как изменилась статистика за неделю

В отделении реанимации медики продолжают бороться за жизни 172 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 20 по 26 декабря 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1546 новых случаев заражения COVID-19 с помощью ПЦР тестов;

- 1496 жителей области выписались с выздоровлением;

- 15 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе постепенно сокращалась. По информации областного оперштаба, по состоянию на 26 декабря, в инфекционных стационарах находятся 1676 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 175 пациентов, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 3180 человек.

За последнее время динамику с заболеваемостью коронавирусом можно назвать позитивной. На протяжении уже достаточно длительного времени число пациентов как в стационарах, так и в амбулаторных условиях, постепенно сокращается.

Все это позволило правительству региона пойти на смягчение некоторых ограничительных мер. Так, в Кировской области разрешили работу общепита после 23 и до трех часов утра.

Владельцы точек просили позволить такую уступку из-за новогодних корпоративов. При этом все заведения должны неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, а у посетителей обязательно проверят наличие QR-кода.

Отметим, что как в области в целом, так и Кирове в частности, продолжается массовая вакцинация населения от опасной инфекции. На сегодняшний день число граждан, привившихся первым компонентом, приближается к 700 тысячам. Благодаря этому возрастает и общий коллективный иммунитет. Он уже совсем скоро достигнет показателя 55%.

Однако, по мнению специалистов, для резкого снижения заболеваемости он должен составлять 60% и более. Для этого еще не вакцинированным жителям областного центра предлагают получить защиту от COVID-19 в поликлиниках по месту жительства, а также в одном из трех мобильных пунктов.