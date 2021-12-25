Игорь Васильев исполнил три мечты маленьких участников акции «Елка желаний»

Губернатор Игорь Васильев подарил детям заветные подарки, о которых они давно мечтали. Фото: kirovreg.ru

В субботу, 25 декабря, губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Глава региона исполнил мечту трех маленьких кировчан. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Мы уже не первый год принимаем участие в акции и всегда делаем это с огромным удовольствием. Очень рад, что мне снова выпала честь стать добрым волшебником, исполнив мечты детей, - отметил Игорь Васильев.

Заветные подарки из рук губернатора получили шестилетний Артем Новоселов, семилетний Максим Грудцын и пятилетняя Алиса Мозгалева. Маленькая жительница областного центра любит помогать маме в готовке и попросила у Деда Мороза вафельницу.

Артему Игорь Васильев подарил музыкальный иснтрумент - укулеле. Мальчик очень любит музыку, к которой его приучил дядя. А Максим загадал современный подарок - умную станцию, которая откроет ему мир интернета. Вместе с мамой ребенок будет не только играть и развиваться, но и готовиться к школе.

Игорь Владимирович пожелал ребятам крепкого здоровья, интересных открытий, добрых друзей, новых чудес и поблагодарил родителей за то, что помогли детям принять участие в акции.

Вскоре мечты малышей исполнит и председатель областного правительства Александр Чурин. Он подарит юным кировчанам колонку, конструктор «Лего» и радиоуправляемую машину. Также желания детей с новогодней елки осуществят все министры и члены правительства региона.

Присоединиться к акции и исполнить одно или несколько желаний может любой житель областного центра. Для этого достаточно зайти на сайт елкажеланий.рф и кликнуть «Стать партнером» или «Исполнить желание».

Добавим, Игорь Васильев приготовил подарок к Новому году для еще одной девочки из Кирова. Во время рабочей поездки в Москву губернатор снял с елки желаний мечту девочки о поездке в Санкт-Петербург, куда она теперь обязательно поедет.