«Снег, зима, ведро, морковка!»: в Даровском открылась необычная выставка

Валентина Пономаренко коолекционирует эти символы русской зимы уже 10 лет. Фото: Галина НОРКИНА

В поселке Даровском устроили выставку снеговиков из коллекции местной жительницы Валентины Пономаренко. Всего их более 300: пластиковые, стеклянные, гипсовые, пенопластовые, поролоновые, вязаные. Есть телескопические, которые увеличиваются в размере. Снеговики катаются на самокате, санках, паровозе и даже на парашюте.

Валентина Пономаренко - воспитатель детского сада «Солнышко», в работе с детьми, конечно же, использует игрушки. И, как выяснилось, сама увлекается ими, а снеговики - символы русской зимы - стали ее особой любовью.

Выставку «Снег, зима, ведро, морковка!» в Даровском можно посмотреть до 15 января. Фото: Галина НОРКИНА

- Сначала это были открытки, их можно было купить в книжном магазине, мы с подругами бегали туда каждую неделю за новинками, - рассказала Валентина Васильевна. - Собирала картинки, раскраски. Потом появился первый пенопластовый снеговик. Как-то для занятия в детском саду, а мы проводили опыты со снегом и водой, мне срочно надо было снеговика. Я пришла в игрушечный магазин и вижу: стоит на полке белый красавчик, как раз для меня! Когда принесла его на занятие, то детям было не до опытов, они с него снимали то кеды, то шапку.

Валентина Пономаренко, по ее признанию, снеговиков покупает к каждому Новому году, в том числе по интернету. Кроме того, мастера вяжут и шьют их на заказ.

У воспитателя детского сада более 300 снеговиков из самых разных материалов. Фото: Валентина ГРЕБЕНЕВА

- Моих любимцев за 10 лет накопилось уже более 300, и они такие разные. Все по-своему мне дороги и мною любимы, - признается хранительница коллекции. - Дома 20-25 снеговичков круглый год стоят у меня на полке, поднимая настроение своим забавным видом.

Более того, жительница Даровского стала коллекционировать и предметы с изображением любимых персонажей: коробки, банки, значки и т.д.

Среди игрушек есть и телескопические - увеличивающиеся в размерах. Фото: Галина НОРКИНА

Посетителям выставки Валентина с удовольствием рассказывает историю каждого экспоната.

- Я узнала, что снеговики бывают девочки, а бывают мальчики, и у каждого свой неповторимый загадочный образ! - поделилась Галина Норкина. - Оказалось, что некоторые куклы могут ходить, другие увеличивают рост за счет выдвижных ножек, несколько игрушек горят огоньками, есть трясунчики. А еще снеговики-матрешки, сумки под новогодние подарки, корзинки, кружки и даже очки! У Валентины Васильевны есть и бижутерия в виде снеговиков - сережки и подвеска.

В Даровском краеведческом музее, где открыта необычная экспозиция, признаются, что такой удивительной коллекции здесь еще не было. Плюс она заряжает положительной энергией и праздничным настроением.

Выставку «Снег, зима, ведро, морковка!» в Даровском можно посмотреть до 15 января. Музей открыт в понедельник-пятницу с 8 до 17 часов, в воскресенье - с 9 до 13 (перерыв с 12 до 13 часов). Билеты стоят 20–50 рублей, дети до 3 лет могут пройти бесплатно.

Для жительницы Даровского мастера шьют и вяжут некоторые изделия по заказу. Фото: Галина НОРКИНА

СПРАВКА «КП»

Наиболее ранние дошедшие до нас изображения скульптур из снега - снеговиков относятся к XIV веку. Их активно лепили в Европе. В Брюсселе в 1511 году, когда случились затяжные холода, жители слепили более 100 снеговиков. В России их считали духами зимы, причем, женского пола, поэтому часто лепили снежных баб.

Героями сказок снеговики стали гораздо позднее, в XIX веке. Сегодня они бессменные символы новогодних праздников. По одной из легенд снег - дар неба, снеговики - ангелы, которые могут передавать Богу просьбы людей. Слепив фигурку из снега, можно нашептать ей на ухо свое желание. Когда снеговик растает, это будет означать, что ваша просьба доставлена по адресу и скоро исполнится.

Благодарим за помощь в подготовке материала газету «Слава труду Даровской» и Даровской районный краеведческий музей.