Рождественский пост: готовим простые блюда из рыбы

Подпись: Благодаря томлению рыба получается нежной и вкусной. Фото: Мария САУРОВА

ТОМЛЕНАЯ ГОРБУША

Подпись: Благодаря томлению рыба получается нежной и вкусной. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

горбуша - 1 шт.,

черный молотый перец,

соль по вкусу,

растительное масло.

Приготовление

Чистим рыбу, натираем ее солью и перцем. Затем обжариваем на сковороде до румяной корочки, добавляем немного кипяченой воды и томим 10 минут на медленном огне. Подаем горбушу со свежими овощами и зеленью.

СЛОЙКИ С РЫБОЙ

Ароматные и сытные слойки готовы. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

тесто слоеное дрожжевое - 500 гр,

скумбрия - 1 шт.,

репчатый лук - 1 шт.,

яйцо - 1 шт.,

растительное масло,

соль,

черный молотый перец.

Приготовление

Заранее размораживаем тесто при комнатной температуре, раскатываем его и нарезаем на квадраты.

Для начинки обжариваем на растительном масле нашинкованный репчатый лук и остужаем. Очищенную скумбрию солим и перчим, готовим в пароварке 20-25 минут. Когда рыба остынет, убираем из нее косточки и смешиваем с луком.

Формируем конвертик из теста с начинкой. Выкладываем слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим пироги выпекаться на 15-20 минут. Чтобы слойки получились румяные, можно предварительно смазать их взбитым яйцом.

ТЕПЛЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ

Очень простое блюдо для семейного обеда. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

картофель среднего размера - 6-8 шт.,

редис - 200 гр,

зеленый лук,

растительное масло - 3 ст.л.,

соль - ½ ч.л.,

молотый черный перец,

сушеная петрушка.

Приготовление

Очищенный картофель отвариваем в подсоленной воде, немного остужаем и нарезаем. Добавляем в него нашинкованный кружочками редис.

Для заправки в масло кладем соль, щепотку перца и сушеную петрушку. Чтобы специи раскрылись, массу можно немного подогреть.

Перед подачей на стол поливаем салат заправкой и украшаем зеленым луком.