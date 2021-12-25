Рождественский пост: готовим простые блюда из рыбы

Подпись: Благодаря томлению рыба получается нежной и вкусной. Фото: Мария САУРОВА
ТОМЛЕНАЯ ГОРБУША
Подпись: Благодаря томлению рыба получается нежной и вкусной. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
горбуша - 1 шт.,
черный молотый перец,
соль по вкусу,
растительное масло.
Приготовление
Чистим рыбу, натираем ее солью и перцем. Затем обжариваем на сковороде до румяной корочки, добавляем немного кипяченой воды и томим 10 минут на медленном огне. Подаем горбушу со свежими овощами и зеленью.
СЛОЙКИ С РЫБОЙ
Ароматные и сытные слойки готовы. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
тесто слоеное дрожжевое - 500 гр,
скумбрия - 1 шт.,
репчатый лук - 1 шт.,
яйцо - 1 шт.,
растительное масло,
соль,
черный молотый перец.
Приготовление
Заранее размораживаем тесто при комнатной температуре, раскатываем его и нарезаем на квадраты.
Для начинки обжариваем на растительном масле нашинкованный репчатый лук и остужаем. Очищенную скумбрию солим и перчим, готовим в пароварке 20-25 минут. Когда рыба остынет, убираем из нее косточки и смешиваем с луком.
Формируем конвертик из теста с начинкой. Выкладываем слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим пироги выпекаться на 15-20 минут. Чтобы слойки получились румяные, можно предварительно смазать их взбитым яйцом.
ТЕПЛЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ
Очень простое блюдо для семейного обеда. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
картофель среднего размера - 6-8 шт.,
редис - 200 гр,
зеленый лук,
растительное масло - 3 ст.л.,
соль - ½ ч.л.,
молотый черный перец,
сушеная петрушка.
Приготовление
Очищенный картофель отвариваем в подсоленной воде, немного остужаем и нарезаем. Добавляем в него нашинкованный кружочками редис.
Для заправки в масло кладем соль, щепотку перца и сушеную петрушку. Чтобы специи раскрылись, массу можно немного подогреть.
Перед подачей на стол поливаем салат заправкой и украшаем зеленым луком.