Игорь Васильев контролирует обеспечение кировчан льготными лекарствами

Вопрос обеспечения кировчан льготными лекарствами стоит на контроле властей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин получил льготное лекарство, которое ему не выдавали в аптеке, после обращения к Игорю Васильеву. Свой вопрос он задал на прямой линии с губернатором области. По словам 75-летнего Александра Николаевича, рецепт на препарат «Аллапинин» он оформил еще 28 октября. Однако получить лекарство так и не смог.

Игорь Васильев поручил областному Минздраву провести проверку обращения. Ведомство в результате выявило нарушение утвержденного алгоритма логистики в обеспечении лекарственными препаратами. Как оказалось, медикамент имелся в наличии. В итоге пациента пригласили в аптеку, где выдали необходимое средство.

Стоит отметить, что вопрос обеспечения жителей региона льготными лекарствами губернатор Кировской области контролирует лично. За последние четыре года финансирование региональной льготы увеличилось более чем в 2,2 раза, и в 2021 году составило 811,3 миллиона рублей. По сравнению с 2020 годом его объем увеличен более чем на 179,6 миллиона рублей.

Кировчанам также сообщают, что Минздрав еженедельно проводит прямые телефонные линии по вопросам обеспечения льготными лекарствами. На вопросы отвечают специалисты министерства здравоохранения Кировской области, аптечного склада, руководители медицинских организаций. Позвонить можно по телефону (8332) 38-13-23.

Кроме того, по всем вопросам касательно льготных лекарств можно также обратиться на горячую линию по телефону (8332) 41-00-41 с 08.30 до 17.00 по будним дням. Получить ответ можно также в официальных группах Минздрава Кировской области, оставив личное сообщение.