Спектакль «Мальчики» кировского ТЮЗа стал лауреатом Премии Правительства России

Главная тема спектакля - сострадание и милосердие: к постели умирающего Илюши Снегирева каждый день приходят еще недавно дразнившие его одноклассники. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

В воскресенье, 19 декабря, стали известны лауреаты Премии Правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В число победителей вошел и «Театр на Спасской». Он получил эту высокую награду уже второй раз.

Всего лауреатами Премии в 2021 году стали 3 региональных театра - Кировский театр юного зрителя, Хабаровский и Севастопольский ТЮЗы. Награду федерального уровня «Театру на Спасской» вручили за спектакль «Мальчики». Его поставил режиссер Егор Чернышов в год двухсотлетия Федора Достоевского по его роману «Братья Карамазовы».

Кроме него, в творческую команду, работавшую над постановкой, входили драматург Юля Ионушайте, художник Николай Слободяник, композитор Сергей Ушаков и хореограф Ирина Брежнева. Премьера состоялась в феврале текущего года.

Действие спектакля разворачивается в провинциальном городке ржавой осенью. Из-за тяжелой болезни угасает маленький сын отставного штабс-капитана Снегирева Илюша. У его постели каждый день собираются одноклассники, которые еще недавно дразнили и унижали мальчика за его плохую одежку.

Но главной темой спектакля стала не детская жестокость, не школьный буллинг, а сострадание и милосердие. В нем есть место бесконечной человеческой любви к ближнему. И именно она становится главным оправданием драмы, что разворачивается на глазах зрителей.

Взяв за основу одну из сюжетных линий «Братьев Карамазовых» театр юного зрителя рассказывает историю, написанную почти полтора века назад. И вместе со зрителем пробует понять, почему этот сюжет и эти герои так откликаются в нас сегодня.

Отметим, что спектакли «Театра на Спасской» уже второй раз вошли в число лучших постановок по произведениям русской классики. Первую премию Правительства РФ учреждение получило два года назад за спектакль по повести Чехова «Дуэль».

Всем лауреатам премии будут вручены почетные знаки и дипломы, а также денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей.