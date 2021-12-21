Матрешки, картины, иконы и кухонная утварь: кировчанка уже более 20 лет занимается росписью по дереву

Расписывать матрешек Любовь научилась на фабрике по их производству. Фото: предоставлено героиней публикации

Создавать нечто прекрасное и радующее глаз с помощью кисточек и красок - это талант и мастерство. И кто сказал, что обязательно нужно ограничиться холстом? Есть же много других поверхностей! Например, дерево. Наш корреспондент поговорила с мастерицей Любовью Жуковой, которая уже больше двадцати лет расписывает матрешек. Не для продажи - для удовольствия!

РЯДОМ ВСЕГДА БЫЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ

Рисовать Любовь начала с самого детства. Еще в школе, по своему признанию, она оформляла школьные стенгазеты и стенды, всегда состояла в редколлегии и принимала активное участие в творческой жизни учебного учреждения. Повзрослев, начала работать художником-оформителем, занимаясь этим на разных предприятиях. А в 1998 году она впервые переступила порог кировской фабрики по росписи сувениров - тех самых матрешек. Ее приняли на работу учеником художника росписи по дереву, а через некоторое время уже присвоили второй разряд. И при этом специального образования у нашей героини нет.

- Так сложилось, что я везде училась сама. Но рядом всегда были наставники, которые помогали мне, - делится кировчанка.

На фабрике Любовь проработала восемь лет - до 2006 года. После были другие предприятия и другие виды деятельности, никак с художествами не связанные. А любимое хобби, в которое превратилась роспись, осталось.

Рисовать художница любила еще в детстве. Фото: предоставлено героиней публикации

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, А ДЛЯ ДУШИ

Теперь кировчанка занимается этим для себя. Сейчас она уже вышла на пенсию, и ничто не мешает ей расписывать матрешек в свое удовольствие. Заготовки она покупает уже готовые в городских магазинах или в Интернете и раскрашивает, как душе заблагорассудится. Однако без обработки их все равно нельзя начинать расписывать.

- На фабрике процесс такой: от токаря матрешка поступает на контроль качества, где ее проверяют, прошкуривают, если есть какие-то сучочки или трещинки (не сквозные, конечно, такая сразу в брак), то их шпаклюют и снова прошкуривают. А затем отправляют на так называемую «проклейку» или, правильно, грунтовку. На матрешку наносят специальный состав грунта, просушивают. И только после этого она попадает к художнику, - рассказывает женщина. - Я обычно при покупке сама проверяю заготовку, чтобы она была без сколов, сучков. Затем тоже грунтую, но не использую специальный состав, а применяю для этой цели клей ПВА (столярный), развожу его водой 50 на 50. Когда матрешка хорошо просохнет, слегка шлифую нулевой шкуркой, и после этого наношу контур.

И между прочим, из-под рук Любови выходят не только матрёшки! Расписывает женщина и другие изделия - разделочные доски, сахарницы, солонки, шкатулки. А в последнее время занялась росписью неваляшек. Иногда пишет маслом на холсте картины - в основном пейзажи. Это либо свободные копии картин, либо что-то придуманное ею. В особенности кировчанка любит писать море.

Среди работ - разделочные доски, солонки и сахарницы... Фото: предоставлено героиней публикации

- Я также занимаюсь иконописью. Когда-то очень давно мне на это дал благословение священник одного из приходов области. Я подарила им две иконы, - рассказывает наша героиня. - Но в последнее время я очень редко пишу иконы. К этому нужно готовиться - соблюдать пост, например. И в основном я делаю списки (копии икон - Ред.). Покупаю в церкви бумажный вариант и переношу его на дерево или холст.

Писать картины и иконы Любовь никто не учил - как и раньше, всему учится сама. По собственному признанию, смотрит в интернете видео мастер-классов и превращает полученные в теории навыки в практику.

Свои картины, матрешки и другие изделия Любовь практически не продает. Зачастую они попросту уходят на подарки - родственникам, друзьям, знакомым, сослуживцам. О распространении практически не задумывается - это не так просто, как кажется. В ярмарках и выставках она также не участвует.

Кировчанка практически не продает свои изделия – в основном дарит друзьям и знакомым. Фото: предоставлено героиней публикации

- Нужно очень постараться, чтобы продавать свои изделия, - поясняет женщина. - В частности, найти сбыт, а это сложновато. К тому же полностью прожить на выручку от продажи вряд ли возможно. Для этого надо делать очень большое количество сувениров. А так иногда что-то покупают. Например, на работу однажды принесла и показала сахарницу и солонку, расписанные мною. И у меня заказали такие же.

Сделанные Любовью вещи «живут» не только в квартирах кировчан. Так, женщина дарила свои матрешки жительницам Крыма и Дальнего Востока. Несколько ее картин также уехали на полуостров - как сделанные на заказ за деньги, так и в качестве подарка.

Женщина любит писать и картины, в особенности пейзажи. Фото: предоставлено героиней публикации

НАПОСЛЕДОК

Не секрет, что таких мастеров на самом деле немало. Начинающим художникам росписи по дереву Любовь советует пройти свой творческий путь «от А до Я».

- Необходимо поработать сначала на предприятии, чтобы увидеть весь процесс своими глазами. Это, во-первых, интересно, а во-вторых, приобретается опыт. Каждый художник расписывает матрешку хоть и по образцу (так иногда требует заказчик), но все равно обязательно вносит что-то свое, свою изюминку, - подытожила кировчанка.