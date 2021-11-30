В Кировской области планируют создать первую в России особую экономическую зону к 2024 году

Игорь Васильев рассказал о будущих проектах, которые планируется реализовать в регионе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области планируют построить филиал института имени Чумакова к 2024 году. Об этих и других планах на будущее рассказал глава региона Игорь Васильев.

Сейчас в нашей области формируются «прорывные проекты». Среди них - создание первой в России особой экономической зоны «Биополис». И этот концепт сейчас ставят во главу угла. По словам губернатора, дело в том, что наш регион - это исторически сложившийся центр биотехнологий России, обеспеченный ресурсами и кадрами, где есть и производственные площадки, и сеть профильных институтов.

- У нас создан биокластер, в него вошло 18 предприятий, якорным резидентом особой экономической зоны станет компания «Нанолек», а вокруг должна появиться научно-технологическая база. Далее по примеру Татарстана, где расположен Иннополис, мы будем создавать отдельный комфортный для проживания город Биополис в поселке Левинцы недалеко от аэропорта, планируем организовать развитую инфраструктуру - школы, детские сады, поликлиники, жилье для сотрудников, может быть, объединенный кампус для нескольких университетов, где можно будет жить, учиться, проходить практику, приглашать иностранных специалистов. Мы смотрели, как это устроено лидерами фарминдустрии, но не хотим повторяться, мы планируем сделать лучше, - отметил Игорь Васильев.

Для осуществления этого плана власти хотят привлечь средства как регионального, так и федерального бюджета, а также рассчитывают на помощь инвесторов. Общая стоимость проекта - 18 миллиардов рублей. К 2024 году планируется создать отдельный муниципалитет, свободную экономическую зону и начать работать над созданием пространства, которое войдет в санитарный щит страны, где будут разрабатывать и производить вакцины. Постройка филиала института имени Чумакова также входит в этот концепт.

Кроме того, в регионе в ближайшие три года собираются построить 13 школ и пристроев. По планам, это будут новые учебные заведения с физкультурно-оздоровительными комплексами, бассейнами и спортивной инфраструктурой. Возможно, что среди них будут и «школы полного дня», как общеобразовательное учреждение №25 в Кирове. В Нолинске и ряде других населенных пунктов также планируется строительство подобных образовательных центров.

- И, конечно, надо переходить к комплексному освоению территории, обязывать застройщиков предусматривать в проекте школы, детские сады, поликлиники и спортивные площадки. Раньше на это закрывали глаза, строили жилые дома, а потом граждане задавали вопросы - где школа, детский сад, поликлиника? Мы прекращаем эту практику и переходим к практике комплексного развития территории, - заявил Игорь Васильев.