Главные новости в Кирове с 22 по 28 ноября: труп девушки на балконе многоэтажки, слухи о пытках в колонии, подготовка к Новому году и смягчение коронавирусных ограничений

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 29 ноября, за окном 0 градусов, пасмурно, ветер до 10 м/с и пониженное атмосферное давление. Прогноз погоды на неделю вы можете посмотреть здесь, график отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить самые обсуждаемые события ушедшей.

НА ОБЩЕМ БАЛКОНЕ МНОГОЭТАЖКИ НАШЛИ ТЕЛО 19-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

23 ноября в Кирове на общем балконе одной из многоэтажек по улице Грибоедова обнаружили тело 19-летней девушки. Труп был завернут в ковер и пакеты и пролежал там не один день. Подозреваемого нашли быстро - 35-летний знакомый погибшей, ранее уже судимый за убийство. В совершенном он сознался, сказав, что инцидент произошел еще в конце сентября. Они выпивали вместе и девушка в какой-то момент начала его оскорблять. Он задушил собутыльницу, спрятал труп в кладовку, а после уже вынес его на общий балкон жилого дома.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. В минувшую субботу мужчине избрали меру пресечения: заключение под стражу на время расследования.

СЛУХИ О ПЫТКАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОМУТНИНСКОЙ КОЛОНИИ

В начале минувшей недели в СМИ, федеральных и региональных, начали распространяться сообщения о пытках заключенных в колонии №6, расположенной в поселке Восточный Омутнинского района. После этого исправительное учреждение посетили члены Совета по правам человека. В кировском УФСИН уверяют, что никаких пыток не было, члены СПЧ заявляют, что это настоящий концлагерь. На данный момент истину пока не нашли. По обращениям общественников Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ЛЬДУ

На минувшей неделе в Кировской области произошло сразу три ЧП с людьми, провалившимися под лед. Инциденты случились в Кирово-Чепецком и Советском районах. В двух случаях пострадавших удалось спасти, их отправили в больницу с переохлаждением организма. В третьем рыбак из Чепецка, к сожалению, погиб. Кировчанам напоминают, что в регионе еще не начался период устойчивого ледостава, и с рыбалкой лучше повременить.

КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ХОТЯТ ОСЛАБИТЬ

Теперь о хорошем: в Кировской области готовятся смягчать коронавирусные ограничения. Даже разрабатывают план по их ослаблению. Для этого необходимо, чтобы заболеваемость в регионе снизилась, а темпы вакцинации, напротив, выросли. Разработка будет вестись в зависимости от нескольких показателей.

Добавим к этому, что на данный момент в МФЦ разрешили ходить без QR-кодов. Это правило вступит в силу с сегодняшнего дня, 29 ноября. К слову, всю необходимую и актуальную на данный момент информацию про QR-коды мы собрали здесь.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ В КИРОВЕ

В Кирове постепенно начинается подготовка к Новому году. Так, в областном центре планируют залить сразу четыре катка - в Кочуровском, Гагаринском, Нововятском парках и на стадионе в Коминтерне. Стоит отметить, что ледовую площадку в Кочуровском парке обустраивают впервые.

Кроме того, мэрия сейчас ищет подрядчика, который украсит к Новому году Театральную площадь. Аукцион объявлен, идет прием заявок. Конкурс состоится 7 декабря - в эту дату и определится организация, которая возьмется оформлять площадь. На эти цели власти выделили 9,8 миллиона рублей.

СОЗДАНИЕ ПРИЮТОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

И еще о хорошем: в Кировской области собираются создать сеть государственных и муниципальных приютов для бездомных животных. Специальный опрос показал, что горожане считают такие места необходимыми, а содержать их должна специальная служба. Сейчас прорабатываются предложения по их организации и возможность выделения земельного участка на создание приютов. В дальнейшем специалисты составят проектно-сметную документацию.