Коронавирус в Кировской области, последние новости на 28 ноября: как изменилась статистика за неделю

На стационарном лечении находятся более трех тысяч кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 22 по 28 ноября 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1648 новых случаев заражения COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

- 1817 жителя области выписались с выздоровлением;

- 14 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Добавим, что в течение недели количество заболевших COVID-19 варьировалось примерно в одних и тех же значениях. По информации регионального оперштаба, по состоянию на 28 ноября в инфекционных стационарах находятся 3205 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 206 пациентов, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечится 6063 человека.

На этой неделе по темпам вакцинации от коронавируса наш регион вышел на первое место среди всех субъектов РФ. Удельный вес прививочной кампании составил 743 на 100 тысяч человек в день.

Первый компонент препарата получили уже свыше 610 тысяч жителей области. Из них более 520 тысяч полностью завершили курс, поставив два укола. Ревакцинацию сделали 84 тысячи человек. На сегодняшний день в больницах и прививочных пунктах имеется достаточный запас вакцины.

В среду, 24 ноября, губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил о том, что правительство рассматривает возможность постепенного ослабления COVID-ограничений.

При этом в регионе должны сохраняться высокие темпы вакцинации, а также быть достаточным количество коек, широкий охват тестирования и стабильная ситуация с заболеваемостью.

С 22 ноября, в большинство общественных мест начали пускать только при предъявлении QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании. Возможность получить такой документ в распечатанном формате появилась в отделениях МФЦ. С собой необходимо взять паспорт или иной удостоверяющий личность документ, с которым вы приходили на прививку. Если вы болели, информация об этом должна быть отражена в специальной базе данных.