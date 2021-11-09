Игорь Васильев: «Система QR-кодов показала свою эффективность»

На данный момент система QR-кодов продолжает действовать в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 ноября состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавируса. Его возглавил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Во встрече также приняли участие члены правительства и руководители федеральных органов власти, главы районов региона, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора и предприниматели.

Так, на данный момент от коронавируса лечатся около 15 тысяч кировчан. Большая часть из них - порядка 10 тысяч - находятся дома с легким течением болезни. Система здравоохранения нагружена до предела.

- Система QR-кодов, введенная в Кировской области с 25 октября согласно указу президента при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания и развлекательной сферы, показала свою эффективность. В нерабочие и праздничные дни удалось сдержать рост заболеваемости COVID-19. Я прошу учесть всех, что система QR-кодов не закончила свое действие 8-го ноября, - отметил губернатор Игорь Васильев.

За последнюю, нерабочую, неделю заболеваемость начала стабилизироваться благодаря этим мерам. Число госпитализированных несколько уменьшилось.

После введения QR-кодов выросли и темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас в нашем регионе первым компонентом привиты 520 тысяч жителей, вторым - 443 тысячи. Создан запас вакцин в количестве 107 тысяч доз. В области работают 119 прививочных пунктов, из них 39 мобильных, а также три круглосуточных.

Полиция продолжает проводить рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Всего на данный момент состоялось уже 246 проверок.

- Мы ежедневно анализируем жалобы кировчан, в том числе в социальных сетях, и видим, что большинство из них по-прежнему касаются транспортной сферы. Именно там зачастую при большой скученности пассажиры, а нередко и кондукторы не носят средств индивидуальной защиты органов дыхания. Это не допустимо! Все ранее веденные меры профилактики по сдерживанию коронавирусной инфекции должны неукоснительно соблюдаться, - отметил Игорь Васильев.