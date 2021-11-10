Кировский блогер возьмет интервью у Раскольникова

В драмтеатре идут репетиции нового спектакля. Фото: Предоставлено драмтеатром

В Кировском драмтеатре решили отметить грядущий 200-летний юбилей Федора Достоевского новой постановкой «#Я_РАСКОЛЬНИКОВ» по самому известному произведению классика - роману «Преступление и наказание».

Сюжет таков. Молодая женщина-блогер берет интервью у артистов, играющих центральные роли в спектакле «Преступление и наказание». Она пытается донести до них мысль о том, что Раскольников - герой, не достойный внимания современных читателей и его можно «закинуть на полку».

Спектакли назначены на 18 и 25 ноября. А пока мы говорим о предстоящей премьере с художественным руководителем Кировского драмтеатра Евгением Ланцовым, режиссером спектакля Захаром Пантелеевым и артистами, занятыми в постановке.

ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ: «ЗАСТАВИТЬ ДУМАТЬ КАК САМИХ СЕБЯ, ТАК И НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ»

Евгений Ланцов отметил, что «#Я_РАСКОЛЬНИКОВ» войдет в спецпроект, предназначенный в первую очередь молодежи. Фото: Предоставлено драмтеатром

- Начало работы было трудным, - рассказывает Евгений Ланцов. - Мы никак не могли запустить репетиции, пока у нас не появилась Блогерша, то есть сюжетный прием, позволяющий взглянуть на историю Родиона Раскольникова глазами нашего современника. Зачем именно так? Чтобы заставить думать как самих себя, так и наших зрителей. У нас уже есть несколько спектаклей такого рода: «Уроки французского», «Судьба человека», «Белые ночи» и «Медведь». Они стали нашим спецпроектом, предназначенным в первую очередь подросткам и молодежи. Классическая литературная основа. Лаконичная театральная форма. Заразительность, насыщенность смыслами и прямое обращение к публике. Эти спектакли пользуются особенной популярностью и у студентов, и у старших школьников, и у педагогов.

ЗАХАР ПАНТЕЛЕЕВ: «КЛАССИКА ВСЕГДА АКТУАЛЬНА»

- На ваш взгляд, почему Достоевский сейчас может быть интересен людям?

- Классика всегда интересна, она всегда актуальна! Конкретно Достоевский - это, прежде всего, идеи гуманизма. Имеет ли право человек убить другого человека? Вправе ли он лишить жизни одного, чтобы спасти сотни людей? Эти и другие вопросы, которые поднимаются в «Преступлении и наказании», и сегодня важны. Вспомните истории с керченским стрелком и другие подобные.

- Какова роль женщины-блогера в этой ситуации?

- Блогер как раз выражает одно из существующих мнений, что классика умирает, такие темы не важны, а нужен только позитив. Я и не говорю, что все спектакли должны быть серьезными. Они должны быть разными: и веселыми, и грустными, и про светлое будущее, и про темное тоже. Конечно, классики отечественной литературы - Чехов, Толстой, Достоевский, Булгаков - не очень позитивно мыслили. Но в их произведениях есть вопросы, которые важны всегда. Другое дело, что молодежь сейчас, как мне кажется, меньше читает. Сейчас больше других занятий стало.

Поэтому, ставя спектакль по роману «Преступление и наказание», который проходят по школьной программе, мы стремились привлечь к его идеям подрастающее поколение через театр. Так что наша постановка по большей части - для старшеклассников и студентов первых курсов.

Режиссер постановки Захар Пантелеев считает, что она поможет подросткам лучше понять идеи романа «Преступление и наказание». Фото: Предоставлено драмтеатром

- Почему спектакль пройдет на средней сцене?

- На средней сцене у нас идут «Судьба человека», «Уроки французского», и вот сейчас запланирован «#Я_РАСКОЛЬНИКОВ». Это спектакли по произведениям, которые проходят в школе. Ребята сидят на авансцене, находятся практически рядом с актерами и чувствуют себя участниками разворачивающихся событий. Но и людям более старшего возраста такой формат интересен. Для кого-то эти постановки - серьезное событие, потому что напоминают о происходившем в их жизни.

- В спектакле участвуют новые артисты труппы. Как идет работа?

- Да, Павел Чернышов сыграет Разумихина, Ян Воробьев - Порфирия Петровича, Ника Курзина - блогера. Все артисты - вновь прибывшие, с разным опытом. Пока срабатываемся. Благодаря общей театральной школе Станиславского мы разговариваем на одном языке и друг друга понимаем. Мы же все работаем в русском психологическом театре.

НИКА КУРЗИНА: «БОЛЬ ВНУТРИ ПРИКРЫВАЮТ МАСКОЙ АГРЕССИИ»

Актриса Ника Курзина играет в спектакле блогера. Чтобы вжиться в роль, она изучала паблики известных российских журналистов.

Ника Курзина в роли блогера выражает позицию многих людей, которые считают героя романа неудачником. Фото: Предоставлено драмтеатром

- Эта пьеса по мотивам одноименного романа Достоевского меня увлекла с первых строк самой подачей материала. Начинается она со слов моей героини, которые звучат дерзко и вызывающе. Девушка-блогер выражает позицию многих людей, которые считают героя романа - бывшего студента Раскольникова неудачником. В общем, современно о насущном.

Роль блогера стала для Ники приятным боевым крещением в Кировском драмтеатре. Такие персонажи - на сопротивление - ей невероятно интересны. Актрисе нравится искать в себе схожие черты, чтобы передать надрыв героини, который считывается внешне как надменность и жестокость, а на самом деле является слабостью. Известно, что скрытая внутри боль часто прикрывается маской агрессии.

- Я стремилась выполнить задачу, поставленную режиссером, - поясняет актриса. - Наблюдения за журналистами на их ютуб-каналах позволили мне приблизиться к поиску образа. А боль есть боль. Как во времена Достоевского, так и в наши. Тем и интересна постановка. Она показывает, что человеческая природа неизменна. То, что мучает героиню, раскроется только в конце спектакля. Каким образом, пока секрет. Думаю, что зрителям, молодым и не только, будет интересно наблюдать за развитием сюжета. Скажу только, что финал будет неожиданный.

ПАВЕЛ ЧЕРНЫШОВ: «ИДЕЯ АНТИГЕРОЯ МНЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНА»

Самый молодой актер труппы Павел Чернышов исполнит роль Разумихина, приятеля Раскольникова. Артист приехал в Киров из Красноярска после окончания Сибирского института искусств имени. И сразу оказался задействован в серьезной постановке.

- Если брать классику, Достоевский - мой любимый автор. Первый спектакль по нему, по «Братьям Карамазовым», я увидел, когда учился на первом курсе института. И понял, что не против сыграть в пьесе по Достоевскому. Мне интересны его глубина и философская мысль. Эти копания в человеческой природе, размышления о бытии, о том, что такое хорошо и что такое плохо… Это и есть знаменитый русский психологический театр. Поэтому я обрадовался, когда мне предложили роль в пьесе по «Преступлению и наказанию». В романе раскрывается идея антигероя, которая мне очень интересна. И в спектакле «#Я_РАСКОЛЬНИКОВ» этот персонаж, который идет вразрез с устоями общества, выводится на первый план. Это вызов! И возможность узнать Раскольникова поближе. Можно сказать, спектакль разжевывает суть этого героя зрителям.

Самый молодой актер труппы Павел Чернышов исполнит роль Разумихина, приятеля Раскольникова. Фото: Предоставлено драмтеатром

У Разумихина похожий с другом путь: его тоже отчислили из университета, он также остается без денег. Но при этом он не переступает черту, как Раскольников, находит другие пути решения проблемы. Он добывает деньги, работая. Восстанавливается в университете. Пытается помочь другу - подкинуть Раскольникову работу. Тот не соглашается: работа - для неудачников! В итоге Разумихин не спас друга.

- Герой - обычный парень примерно моего возраста, общительный, умный, веселый, добрый. По сути - я, - смеется актер. - Вероятно, и я бы повел себя подобным образом, если бы оказался в таких обстоятельствах. Интересно, что, пока не начали работу над спектаклем, я не понимал, в чем ошибка моего героя. Когда мы общими усилиями пришли к главной идее постановки, понял, что конкретно Разумихин делал не так. Нет, сейчас не скажу. Оставим до спектакля, чтобы зрители сами увидели это.