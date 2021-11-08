Погибли при исполнении: Вспоминаем кировских полицейских, для которых важнее всего был служебный долг

Юрий Болтенков погиб в Кабардино-Балкарии в 2012 году при исполнении служебных обязанностей. Фото: пресс-служба УМВД по Кировской области

8 ноября для страны - траурная дата. Она считается Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД. Это - тысячи правоохранителей, выполнявших свой долг и отдавших за него жизнь. Как в «горячих точках», так и при выполнении обычной, повседневной работы.

Сегодня мы хотим вспомнить нашего земляка, погибшего в Кабардино-Балкарии в 2012 году. Юрий Болтенков из Слободского был полицейским группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в Слободском. Служебные командировки у таких сотрудников проходят по всей стране, и в одной из них и случилась трагедия. Спустя девять лет после нее, к памятной дате, «Комсомолка» решила поговорить с родственниками кировчанина.

«НА НЕГО ВСЕГДА МОЖНО БЫЛО ПОЛОЖИТЬСЯ»

Юрия Болтенкова его вдова, Елена Геннадьевна, вспоминает с улыбкой и теплотой в голосе. В ее воспоминаниях он остался надежным и спокойным человеком, на которого всегда можно было положиться.

- Мы с ним дружили еще до армии, - рассказывает женщина. - Его с самого начала нашего знакомства отличала какая-то надежность, твердость, принципиальность. Я за ним была как за каменной стеной. Но в то же время он был очень деликатным от природы и чувствующим настроение других людей. Нельзя было в такого не влюбиться! Мы с ним прожили 19 лет вместе, и я от него никогда не слышала грубого слова - ни в свой адрес, ни в чей-то еще.

Отслужив два года в войсках госбезопасности, Юрий вернулся в Слободской. Скорее всего, на него так повлияла армия - ни в какой иной сфере он себя не видел после возвращения. Однако в милицию получилось устроиться не сразу. Начал службу во вневедомственной охране (в то время она входила структуру органов внутренних дел).

А спустя некоторое время Юрий перешел на работу в ИВС (изолятор временного содержания - Ред.) в Слободском отделе полиции. В обязанности мужчины входили конвоирование и охрана содержащихся в изоляторе подозреваемых и обвиняемых. Тогда-то его начали часто направлять в командировки по всей стране, причем достаточно серьезные и сложные. Однако Юрий не чурался никакой работы. Начальство даже в шутку называло его «универсальным солдатом».

- Он вообще был строгим к себе человеком, - делится вдова. - И никогда мне не жаловался на трудности и ничего лишнего не говорил. Я от знакомых узнавала про трудности, которые возникали во время командировок. Сам он мне не рассказывал - чтобы не расстраивать…

Трагедия произошла во время одной из очередных командировок. Юрий находился в Нальчике, где тогда шел большой судебный процесс над участниками незаконных вооруженных формирований. Подсудимых было много и требовались опытные сотрудники для их конвоирования и охраны. 18 июля 2012 года около 11.45 двое неизвестных совершили покушение на убийство полицейских. Двое кировчан - Юрий Болтенков из Слободского и Владимир Лаптев из Яранска погибли от огнестрельных ранений.

Юрий Евгеньевич через 17 дней должен был справить 42-й день рождения. Дома у него остались жена, сын и пожилая мать.

Пережить боль утраты его вдове сейчас помогают друзья погибшего полицейского, которые не забыли ни своего друга, ни его жену. И 28-летний сын Александр поддерживает свою маму, как может.

- Сейчас, конечно, боль притупилась, но в первое время было очень тяжело. Прошло уже девять лет, и за это время не было ни дня, чтобы я не вспомнила его добрым словом. Очень хороший был человек, - говорит Елена. - К нему все относились с уважением - и соседи, и коллектив. Он мог сгладить любой конфликт и решить проблему. Всегда был душой компании: если где-то слышен смех - значит, Юрик там! И при этом очень требователен - но, по большей части, к себе. Другим он прощал и позволял многое, а к себе был очень строг. И я, когда шла домой, ничего не боялась. Знала, что приду - и там все в порядке, потому что он был там.

Указом Президента РФ Юрий Болтенков и Владимир Лаптев награждены орденами Мужества посмертно.

ПОЛСОТНИ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗЕМЛЯКОВ

Министерство внутренних дел помнит обо всех погибших при исполнении сотрудниках. Их семьи стоят на учете, и о них не забывают, навещают, оказывают необходимую помощь. На учете в УМВД России по Кировской области на сегодняшний день на учете находятся 53 семьи погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских:

- на территории Северо-Кавказского региона - 9;

- при задержании правонарушителей - 11;

- при охране общественного порядка - 3;

- в ДТП - 24;

- в результате нападения на сотрудников - 6.

На учете находятся родители погибших полицейских, их несовершеннолетние дети и вдовы, не вышедшие повторно замуж. За такими семьями закрепляются ответственные сотрудники из подразделений, где работали их отцы и супруги. Членам семей предоставляют различную помощь - от материальной до бытовой. С ними работают психологи - с момента трагедии и на протяжении всей жизни.