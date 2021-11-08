Главные новости в Кирове с 1 по 7 ноября: «Дороничи» загрязнили реку, открытие центра переподготовки кадров, спектакль и участковый вошли в финал всероссийских конкурсов

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Алексей Романов

С добрым утром, читатели! В понедельник, 8 ноября, синоптики прогнозируют в Кирове дождливую погоду. Температура воздуха ожидается на уровне +3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-6 м/с. Впереди у жителей рабочая неделя, а мы расскажем, чем же запомнилась прошедшая.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ КИКНУРА ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО СТРАНЫ

Участковый уполномоченный из пгт Кикнур стал финалистом всероссийского конкурса «Народный участковый». Он стал победителем двух этапов, в которых участвовали многие сотрудники полиции из разных районов Кировской области.

После подведения итогов голосования на сайте «Комсомольской правды» будет определен победитель. Награждение Народного участкового страны и призеров конкурса состоится 17 ноября, в профессиональный праздник - День участкового уполномоченного полиции.

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА НА СПАССКОЙ СТАЛ НОМИНАНТОМ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Постановка «Это я тебе ухо откусила» кировского театра на Спасской стала номинантом престижной всероссийской премии «Золотая Маска». Спектакль высоко оценили авторитетные критики.

Премьера состоялась в Кирове 18 июня, в самом финале минувшего театрального сезона. Новая работа стала творческим итогом второй театральной лаборатории «Разбор вещей».

Радостное известие о включении в Long List «Золотой Маски» обрадовало не только сотрудников театра, но и его неравнодушных зрителей. Ближайшие показы спектакля состоятся 16 и 21 ноября.

АГРОХОЛДИНГ ДОРОНИЧИ ВНОВЬ ЗАГРЯЗНИЛ РЕКУ ЧЕХЛОВИЦУ

Крупное предприятие ООО МЦ «Дороничи» признали виновным в загрязнении реки Чехловицы. В пробах обнаружили вещества, указывающие на слив сточных вод.

На агрохолдинг составили административный протокол за нарушение водного законодательства. Сумма штрафа пока не называется. Специалисты подсчитывают стоимость нанесенного ущерба.

Это уже не первый случай, когда «Дороничи» причиняют вред окружающей среде. За два года холдинг заплатил уже более 1 млн рублей штрафов, однако нарушения продолжают выявляться.

Предприятие будут понуждать исключить сверхнормативное загрязнение и реконструировать систему очистки стоков. За всем этим будут пристально следить власти региона.

В КИРОВЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Благодаря данному центру кировчане смогут повысить свою квалификацию, перепрофилироваться или освоить новую профессию. Площадку открыли на базе Колледжа промышленности и автомобильного сервиса в рамках нацпроекта «Образование».

Главным преимуществом учреждения является единая цифровая платформа. Благодаря ей работодатели смогут размещать вакансии, просматривать поступившие резюме и заказывать обучение и необходимую им подготовку кадров. Кроме того, в центре работает система «единого окна».

Обратиться в организацию могут как кировчане, так и их работодатели. В зависимости от предпочтений и профессиональных навыков сотрудники центра подберут конкретную образовательную программу, помогут заключить контракт и направят на обучение.