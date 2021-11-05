Как кировчанка сумела объехать автостопом 10 стран

В Израиле кировчанка месяц помогала и питалась в русском Елеонском женском монастыре. Фото: предоставлено героиней публикации

Напомним, Ольга Тулякова в 39 лет проехала автостопом 10 стран и 3 республики. Об особенностях такого путешествия кировчанка рассказала нашим читателям.

УМЕТЬ ЭКОНОМИТЬ

В путешествии Ольга тратила то, что накопила. А чтобы денег хватило надолго, определила себе лимит - 500 рублей в день.

- Это гораздо меньше, чем я привыкла расходовать в оседлой жизни, - поясняет кировчанка. - Уходило где-то 15000-20000 рублей в месяц. В Грузии, например, этих денег хватало на еду и спальное место в хостеле. В Израиле не хватало даже на хлеб, там батон стоит около 200 рублей.

Умение экономить требует определенных навыков и сноровки, а еще терпения и сил. Пакетные туры гораздо проще - ты заплатил и ни о чем не думаешь: как добираться из аэропорта, где жить, что есть. Зато в бюджетном путешествии есть возможность выйти из привычных социальных ролей и навязанной системы потребления. Оказалось, что надо совсем мало вещей - почти девять месяцев Ольга пользовалась только тем, что было в рюкзаке, и не стеснялась расстилать спальник в аэропорту.

- Чтобы эффективно экономить, я советую ограничить бюджет какой-то суммой, - говорит путешественница. - Питаться дома, а не в общепите, жить в хостелах, а не в отелях и ездить по стране бесплатно - автостопом. Дешевые хостелы легко найти на «Букинге», если выставить правильные фильтры. Есть еще вариант бесплатного жилья. Это сайт couchsurfing.com, где ты регистрируешься, а потом отправляешь запросы понравившимся хозяевам - их называют хосты. Те смотрят на твой запрос, на твой профайл и подтверждают или отменяют заявку. Обычно хостами становятся те, кто сам до этого путешествовал, либо кому интересно общаться и заниматься благотворительностью.

По словам Ольги, хосты совершенно разные, но ей попадались состоятельные и образованные. А главное - они были интересными людьми и через них можно было прикоснуться к культуре и истории этой страны. Couchsurfing - это больше не про бесплатный ночлег, это про общение, про обмен знаниями о жизни и культуре разных стран. Благодаря этому сервису, у кировчанки теперь много друзей по всему миру.

- Мой первый хост - еврей Яков, бизнесмен, отец троих детей жил в элитном районе Иерусалима, - рассказывает путешественница. - Второй - Лио, казахстанский еврей, приехал за мной на пикапе с двумя винтовками в чехлах... Я не знала что подумать, но оказалось, он - рейнджер. В Иордании я захостила бедуина Гассаба и жила в пещере рядом со знаменитым древним городом Петрой! В Дели я гостила у работника швейцарского посольства и русскоязычного бизнесмена-индийца, в Баку - у потомственного архитектора, в Египте - у украинско-арабской семьи.

Не очень обычный, но тоже приют - каморка на заправке, комната в КПП или отделении полиции, тихий закуток в аэропорту. Ольга по два дня жила в аэропорту Иерусалима и Маската, а однажды ночевала с путешественницей из Кореи на заправке дагестанского села Хучни. Конечно, при этом жертвуешь комфортом, но копишь интересные случаи. Можно еще жить в монастырях, ашрамах - кому что ближе. Там обычно за помощь по хозяйству и приютят, и накормят. В Израиле кировчанка месяц помогала и питалась в русском Елеонском женском монастыре.

- Часто местные жители сами приглашают к себе в дом - хотят проявить гостеприимство, - улыбается Ольга. - Помню в Дагестане водитель устроил меня ночевать к своим друзьям в селе Урари, а в селе Кубачи продавщица отправила меня в дом к своим родителям! Те и приютили, и накормили и подарили мне, совершенно чужому человеку носки джурабы. В Иордании был случай, когда я под вечер не нашла подходящего ночлега и мне помогли два амманца. Один позвонил брату, говорящему по-русски, чтобы конкретнее выяснить мои планы. И в итоге я ночевала в иорданской деревне в отдельном доме бесплатно.

Про ночевки в палатке можно рассказывать отдельно. С ней, конечно, гораздо удобнее, чем без нее - не надо ничего искать, договариваться и никому платить, где упал там и дом.

Особенно много сложностей Ольге пришлось преодолевать в Индии. Фото: предоставлено героиней публикации

БЫТЬ ГОТОВОЙ К ТРУДНОСТЯМ

- Мне несколько раз приходилось разбираться с полицией и пограничниками, - говорит кировчанка. - Особенно в этом плане отличился Египет, а первый случай произошел в Иордании. Когда я только перешла границу и дошла от КПП до шлагбаума, меня остановили полицейские! Что им нужно, удалось понять не сразу. Русский они знают как я арабский, а уровень английского у меня приближен к нулю. С помощью интернациональных слов «такси», «бас», «мани» и «мадам» я поняла, что они не хотят пропускать меня пешком за шлагбаум, а хотят навязать такси до Аммана за 60 динар. Надо сказать, что иорданский динар тверже доллара и обходится русскому человеку аж в 98 рублей за штуку! На 60 динар такой экономный путешественник как я может жить неделями, так что мое «нет» было тверже всякой валюты.

Не знаю, откуда у меня, не опытного путешественника, взялась уверенность, что полицейские не правы и рано или поздно отстанут. От шлагбаума меня вернули на КПП, разбираться с другой кучкой таких же неподатливых полицейских. Я уже приуныла и не знала, как мне от них избавиться, но тут Господь смиловался… и послал иорданца на шикарном белом джипе. Он согласился бесплатно взять меня до Аммана.

Особенно сложно Ольге пришлось в Индии. Путешественница заболела и в таком состоянии полтора суток тряслась в поезде Дели-Гоа. Нужно было выйти на станции Тивим, взять такси, проехать 20 км и оказаться в доме у знакомых. Но... поезд не остановился, кировчанка оказалась за 50 км от Тивима, ночью, без языка, без голоса, без связи.

- Сначала я хожу и реву, потом сижу и реву, - рассказывает Ольга. - Потом понимаю, что слезами горю не поможешь, на вокзале спать не хочется, полночи ждать поезд до Тивима или ехать туда на такси за астрономические деньги тоже. Тогда я прошу у продавца газет вай-фай, ищу дешевый хостел, долго торгуюсь с мототаксистами и наконец еду в гоанские глубины, переживая за свою безопасность, так как судя по многочисленным рассказам одной с индийцами лучше не ездить... На удивление доехала, на удивление хостел приличный. Даже с бассейном, даже еду предложили.