Игорь Васильев поздравил кировчан с Днем народного единства

4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Фото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил жителей региона с Днем народного единства. Эта дата объединяет всех россиян, напоминая о вековых традициях патриотизма и сплоченности нашего народа, о героических подвигах наших предков.

Как заметил глава региона, во все времена многонациональный народ России мужественно защищал свою Родину и противостоял внешним угрозам, проявляя силу своего единства. Сплоченность в достижении общей цели и сегодня остается залогом дальнейшего развития нашей страны и благополучия каждого из ее жителей.

- Кировская область - уникальное место в России. Со всех сторон ее окружают регионы, имеющие ярко выраженный национальный колорит: Татарстан, Пермский край, Удмуртия, Марий-Эл, Республика Коми. Поэтому в нашем регионе принято уважать культуру и обычаи других народов. И сегодня мы должны поддерживать эти важные традиции, быть достойными великой истории своей страны, хранить память о боевых подвигах и трудовых достижениях наших предков. От всей души желаю всем жителям Кировской области крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! - сказал Игорь Васильев.