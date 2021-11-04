Прогноз погоды на ноябрь 2021 в Кирове: конец теплых деньков и начало снегопадов

В середине последнего месяца осени начнутся снегопады - и небольшие, и обильные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний месяц осени вступил в свои права. И станет он таким, каким и положено - умеренно снежным, умеренно прохладным. «Комсомолка» подготовила традиционный долгосрочный прогноз на ноябрь 2021 года.

А ЗА ОКНОМ ТО ДОЖДЬ, ТО СНЕГ

По данным сервиса Gismeteo, в первые две декады ноября погоду будет шатать от дождя до снега и обратно. К примеру, в конце текущей недели обещаются чуть ли не ливни. Однако, согласно информации сервиса, с 15 ноября зонтики можно будет убрать: больше никакого дождя - только снег. Который, к слову, ожидается вполне обильным ближе к концу месяца. Солнечных деньков нам в этом месяце обещают крайне мало. Как минимум, половину ноября кировчане будут смотреть на затянутое тучами небо. Температура воздуха в ноябре ожидается не ниже -6 градусов.

О ПОГОДЕ ПОДРОБНЕЕ

Первая декада ноября станет последней, когда термометры покажут отметки выше ноля. Так, в субботу 6 ноября воздух прогреется до +10 градусов - в последний раз. После этого температура начнет падать, достигнув ноля 10 ноября, и больше уже не поднимется. Кроме того, в эти десять дней кировчан будет заливать дождем, по прогнозу синоптиков. Никаких снегопадов!

Во вторую декаду ноября температура воздуха уйдет в минус. Однако стабильности ожидать не стоит: ее будет «шатать» от -1 до -6. В первую пару дней кировчане еще смогут увидеть солнце: по прогнозу синоптиков, практически весь остаток ноября небо будет плотно затянуто тучами. А к концу декады ожидаются довольно обильные снегопады.

В последние десять дней ноября погода наконец станет более стабильной: снегопады обещаются хоть и не обильными, однако будут идти практически каждый день. Температура воздуха в течение декады будет колебаться от -2 до -6 градусов.

В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ

В октябре 2021 года Кировский ЦГМС подготовил вероятный прогноз на отопительный сезон 2021-2022, с октября по март. По данным синоптиков, в ноябре текущего года ориентировочная температура воздуха составит -4...-6 градусов, что близко к средним многолетним значениям. А вот декабрь, по их же оценке, будет куда теплее, чем обычно. Поживем - увидим.