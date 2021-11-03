Кировчане смогут получить дополнительное спецобразование в Центре опережающей профессиональной подготовки

Игорь Васильев оценил возможности Центра опережающей профессиональной подготовки. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. С его коллективом встретился губернатор Кировской области Игорь Васильев. Специалисты рассказали о назначении Центра и продемонстрировали классы и лектории.

Новое учреждение станет местом для подготовки, перепрофилирования и повышения квалификации всех категорий сотрудников. Его создали на базе Колледжа промышленности и автомобильного сервиса в рамках нацпроекта «Образование». Площадка объединяет и координирует материально-технические, кадровые и методические образовательные ресурсы для своей деятельности.

По словам директора учреждения Алексея Лаптева, Центр станет единой системой для заказчика обучения. В нем сформирована система «единого окна». Обратиться в организацию могут как кировчане, так и их работодатели, и под их требования подберут конкретную образовательную программу, помогут заключить контракт и направят на обучение.

Основной функциональный элемент учреждения - единая цифровая платформа. Работодатели смогут размещать в ней вакансии, смотреть резюме и заказывать обучение и подготовку кадров. Будущие сотрудники - узнать о профессиях и программах обучения системы, которые она же будет составлять.

- Центр позволяет получить дополнительные компетенции к базовому образованию техникумов и колледжей региона. В этом смысл дополнительной подготовки и получения необходимых для работы знаний, используя ресурс системы образования региона. Это особенно востребовано у тех ребят, кто выбрал профессию по душе и готов в ней самореализоваться, - заметил Игорь Васильев. - Правильно, если здесь будут готовить специалистов новых направлений, с использованием современных образовательных технологий. Готовить для работодателей специалистов, которые нужны именно им и востребованы на рынке труда. А молодые ребята могут здесь эту профессию получить и устроиться на работу.

В завершение встречи глава региона велел устроить на базе Центра встречу с работодателями области, чтобы обсудить возможности взаимодействия по обучению кировчан. Предприятия и организации должны направить заявки с количеством сотрудников и перечень специальностей, которым их нужно обучить.