Спектакль «Театра на Спасской» вошел в Long List «Золотой Маски»

Премьера спектакля состоялась еще летом, 18 июня. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Во вторник, 2 ноября, в Москве состоялась традиционная пресс-конференция, на который экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая Маска» назвал своих номинантов. В числе самых заметных спектаклей России 2020-2021 года по версии экспертов был назван спектакль «Это я тебе ухо откусила» режиссеров Егора Чернышова и Светланы Баженовой.

Премьера этого спектакля состоялась в Кирове 18 июня, в самом финале минувшего театрального сезона. Новая работа стала творческим итогом второй театральной лаборатории «Разбор вещей». Одна из главных целей лаборатории - развитие современной российской драматургии и появление новых пьес, созданных специально для «Театра на Спасской». Для участия в мероприятии в Киров были приглашены три команды - драматурги и режиссеры. За неделю были созданы эскизы спектаклей о первой любви - именно так театр определил тему второго «Разбора вещей». Эскиз по пьесе Светланы Баженовой «Это я тебе ухо откусила!» был выбран для доработки, и спустя два месяца репетиций состоялась премьера.

- Я верю в проектный театр. В то, что именно такой путь создания спектакля - когда он с самого начала делается не вообще, а предлагается конкретному городу, театру, артистам, зрителям - самый верный, - так предварил вторую лабораторию главный режиссеёр «Театра на Спасской» Егор Чернышов. - Это совершенно точно не самый простой и не самый очевидный путь, но именно он делает возможным все, что мы так ценим в театре: интересные, нетривиальные названия в репертуаре, оригинальные режиссерские решения, сильные актерские работы. Так рождаются действительно лучшие спектакли. Их любят и актеры, и зрители. У них часто складывается счастливая фестивальная судьба.

Слова главного режиссера оказались очень точными, что подтвердила новость о включении спектакля «Это я тебе ухо откусила!» в Long List высшей театральной премии России. Во многом это заслуга и куратора лаборатории, одного из ведущих театральных критиков России, основателя и художественного руководителя фестиваля «Реальный театр», лауреата Международной театральной премии им. К. С. Станиславского, обладателя французского ордена Искусств и Литературы «За вклад в дело культуры» Олега Лоевского. И, конечно, авторов спектакля, в первую очередь - Светланы Баженовой, драматурга, режиссера, многократного финалиста и победителя таких драматургических конкурсов, как «Евразия», «Ремарка», «Старый конь», «Первая читка» и других, автора оригинальных пьес и инсценировок, спектакли по которым идут во многих городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске и других. Над спектаклем так же работали художник Алина Алимова, музыкальный руководитель Станислав Хусаинов и режиссер по пластике Дмитрий Татарченко.

Радостное известие о включении в Long List «Золотой Маски» было горячо встречено не только самим театром, но и зрителями, которые весь день горячо поздравляли любимый театр и признавались ему в любви. Ближайшие показы спектакля состоятся 16 и 21 ноября. Билеты на них можно купить в том числе по «Пушкинской карте».