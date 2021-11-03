«Ночь искусств»-2021: мастер-классы, прогулки по Вятке, кино и балет

Мероприятие в нынешнем году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 ноября по всей стране традиционно пройдет «Ночь искусств» - ежегодное мероприятие, призванное приобщить людей к творчеству и заинтересовать. Кировская область - не исключение, она также участвует в проведении события. В 2021 году «Ночь искусств» состоится уже в девятый раз.

К сожалению, пандемия коронавируса накладывает отпечаток на все аспекты нашей жизни - в особенности массовые мероприятия и предполагающие собой очное присутствие большого количества посетителей. Как и в минувшем году, нынешняя ночь пройдет в онлайн-режиме. Учреждения культуры подготовили для кировчан обширную программу мероприятий, которые помогут скоротать осенний вечер.

МАСТЕР-КЛАССЫ, ПЕСНИ, ФИЛЬМЫ

Разнообразных мастер-классов будет море - как всегда. Так, Пушкинская библиотека научит кировчан рисовать в стиле «зентангл». Библиотека имени Альберта Лиханова поможет смастерить венок из березовых веток, чтобы украсить дом к Новому году, и сувенирные валеночки. А ДК Порошино и Сидоровки расскажут, как смастерить брошь из подручных материалов и свечи из вощины.

Для любителей спеть и станцевать - свои забавы. Та же Пушкинка подготовила разнообразную музыкальную подборку для кировчан. ДК Дороничей и Лянгасово покажут онлайн-концерты, а библиотека Салтыкова-Щедрина - танцевальное ассорти.

Есть и что посмотреть, если хотите. Библиотека №14 устроит прогулку по старой Вятке, а также поможет заглянуть за кулисы театра «Современник». Кроме того, в группе учреждения пройдет просмотр документальных фильмов. ДК «Маяк» проведет онлайн-экскурс в историю Кирова. А ДК села Бахта подготовил для подписчиков кинолекторий.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ И ВИКТОРИНЫ

Разумеется, «Ночь искусств» не обойдется без книжных выставок, пусть и в онлайн-формате, а также интересных историй и любимых кировчанам викторин. Библиотека имени Пушкина приготовила подборку стихов и занимательных фактов о поэтах, виртуальные книжные экспозиции, квизы и презентации. В группе библиотеки имени Лиханова можно будет оценить выставку новых книг для детей и подростков, а также подборку картин русских художников. Васнецовская библиотека покажет презентации про забавные истории из жизни великих композиторов и устроит несколько викторин. А ДК «Россия» проведет онлайн-лекторий, посвященный творчеству Муслима Магомаева.

Полную программу онлайн-мероприятий «Ночи искусств» можно посмотреть по этой ссылке.

ИДЕМ В ТЕАТР НА БАЛЕТ!

Есть у кировчан возможность и лично посмотреть на прекрасное. 3 и 4 ноября Кировский драмтеатр проводит вечера балета в очном формате. Мероприятие устроено в честь начала 62 концертного сезона творческого коллектива и не приурочено к «Ночи искусств», но имеет к теме события самое прямое отношение. Жителей и гостей города приглашают посмотреть на третье действие легендарного «Лебединого озера» и премьеру балета «Половецкие пляски». Программу покажут в сопровождении Вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского. Мероприятие состоится 3 ноября в 18 часов и 4 ноября в 17 часов.

Кировчанам напоминают: для очного посещения театра необходимо иметь QR-код. Такие правила введены в нашем регионе постановлением правительства области с 25 октября по 7 ноября.