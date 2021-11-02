Как будут работать больницы и пункты вакцинации в Кирове в нерабочую неделю

Расписание работы больниц и пунктов вакцинации в нерабочую неделю в Кирове Фото: Олег УКЛАДОВ

В нерабочую неделю поликлиники в Кирове будут работать ежедневно. По обычному режиму пациентов примут 2, 3 и 5 ноября. По графику выходных дней - 4, 6 и 7 ноября. Также в поликлиниках продолжат работать пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа.

ПРИ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ

При травмах кировчане круглосуточно могут обратиться за помощью в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, д.17.

При неотложных случаях взрослым и детям с заболеваниями глаз также в любое время окажут помощь в Кировской клинической офтальмологической больнице: г. Киров, Октябрьский проспект, 10а.

Экстренная помощь при травмах и внезапных заболеваниях глаза детям - круглосуточно в приемном покое КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница»: г. Киров, ул. Менделеева, 16.

Срочная стоматологическая помощь оказывается ежедневно с 07.30 до 20.00 для взрослых на ул. Карла Либкнехта, 92. Для детей - на ул. Производственной, 8.

Кроме того, за оказанием специализированной наркологической помощи вечером и ночью горожане могут обратиться в приемный покой по адресу: г. Киров, пр. Студенческий, д. 7. Получить более подробную информацию можно в любое время по телефонам «горячей линии»: 45-53-70, 78-34-17.

ВАКЦИНАЦИЯ

В нерабочие дни прививку от COVID-19 и гриппа можно сделать во всех городских и районных поликлиниках. Помимо этого, желающих вакцинироваться примут в мобильных и круглосуточных пунктах.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

1. Театральная площадь:

2-3 ноября с 09.00 до 17.00;

4-7 ноября с 09.00 до 15.00.

2. ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а):

2-3 ноября и 5 ноября с 15.00 до 18.00.

3. ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж):

2-5 ноября с 11.00 до 18.00.

4. Оздоровительный комплекс «Море Парк» (ул. Некрасова, 49):

2-3 ноября с 11.00 до 18.00.

5. ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53 к.1):

2 - 7 ноября с 09.00 до 12.00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ:

– плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1);

– приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59);

– приемный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул. Дерендяева, 97);

Отметим, что по данным регионального Минздрава на 1 ноября, Кировская область вышла на 4-е место в России по темпам вакцинации - 6160 человек в сутки за прошедшую неделю.