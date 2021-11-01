Главные новости с 25 по 31 октября в Кирове: новые ограничения, вспышка птичьего гриппа, повышение платы за отопление и продление действия семейного капитала

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии

С добрым утром, читатели! В понедельник, 1 ноября, синоптики прогнозируют в Кирове дождливую погоду. Температура воздуха ожидается на уровне +6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-6 м/с. Впереди у жителей нерабочая неделя, а мы расскажем, чем же запомнилась прошедшая.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

С 30 октября в Кировской области начали действовать дополнительные ограничения. С 23.00 до 6.00 запрещается работать барам, ресторанам, клубам, кинотеатрам, паркам развлечений, цирку, детским игровым зонам и домам культуры.

При этом общепиту разрешено продавать товары и продукцию навынос и с помощью доставки. Также могут работать кафе и буфеты, расположенные на территории предприятий, авто и ж/д вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также придорожные заведения общественного питания.

ВЫРАСТЕТ ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Плата за тепло для кировчан снова вырастет. Тариф увеличится на 8,3% с июля 2022 года. По словам руководителя РСТ Максима Михайлова, таковы условия концессионного соглашения с ПАО «Т Плюс».

В минувшем году рост тарифов на ЖКХ составил 4,2%, и в итоге ресурсоснабжающая компания недополучила 117 миллионов рублей, а из областного бюджета выделили более 41 миллиона рублей в качестве субсидии. Поэтому, по словам Михайлова, в 2022 году необходимо вернуть условия соглашения и учесть итоги сдерживания роста платы.

В ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА

В Зуевском районе 28 октября ввели режим ЧС. Причиной стала массовая гибель кур на птицефабрике ООО «Зуевское любимое». На предприятии выявили птичий грипп. Пробу в оперативном порядке отправили на исследование во Владимир, где диагноз подтвердился.

Чтобы не допустить распространение гриппа, оставшееся поголовье и продукты переработки птицы и яиц решили уничтожить. Так, сожгли уже более 27 тысяч трупов птиц. Их изъяли на птицефабрике, а также в городе Зуевке, селе Сезенево и деревне Зуи. Кроме того, охотники отстреливают дикую птицу для исследования на грипп.

Жителям региона рекомендовано не употреблять в пищу сырые яйца и мясо курицы, проводить их термическую обработку. Продукцию производителя ООО «Зуевское любимое» необходимо утилизировать.

В КИРОВЕ НАГРАДИЛИ МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ СПАС РЕБЕНКА ИЗ ЯМЫ С КИПЯТКОМ

10-летнего мальчика из Кирова, который спас девочку из ямы с кипятком, наградили медалью «За проявленное мужество». Торжественная церемония прошла в правительстве Кировской области. Школьник оказался в числе 106 награжденных детей-героев со всей страны. Данилу выразили благодарность за решительность и смелость, а его родителям - за хорошее воспитание сына.

Напомним, что коммунальная авария произошла в июне 2021 года на улице Северо-Садовой у дома №19. В момент прорыва теплосети Кира оказалась рядом с этим местом. Кипяток размыл грунт, и он провалился вместе с бетонной плитой. Девочка упала в яму с горячей водой.

СРОК ВЫДАЧИ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ПРОДЛЯТ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Семейный капитал в Кировской области будет предоставляться до 31 декабря 2026 года. Эта мера поддержки полагается семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.

Родители могут единовременно получить выплату в размере 50 тысяч рублей на любые цели. Кроме того, можно использовать средства для решения ипотечного вопроса - в этом случае размер субсидии возрастет до 100 тысяч рублей.

При этом возможно повторно обратиться за выплатой в размере 50 тысяч рублей в случае рождения следующего ребенка. Эту сумму также можно будет направить на первоначальный взнос или на уплату ипотеки.