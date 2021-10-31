Коронавирус в Кировской области, последние новости на 31 октября: как изменилась статистика за неделю

В нерабочие дни медработники продолжат работу в усиленном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистика по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 25 по 31 октября 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе зафиксировали 1752 новых случая заражения COVID-19 с помощью ПЦР-тестов;

- 1221 госпитализированный житель области выписался с выздоровлением;

- 19 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами.

Добавим, что в течение недели количество заболевших COVID-19 ежедневно росло. По информации регионального оперштаба, сейчас в инфекционных стационарах находятся 5360 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 206 пациентов, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 10614 человек.

Отметим, что впереди у кировчан нерабочая неделя. Такие меры приняты для замедления роста заболеваемости коронавирусом. Жителям рекомендуют по возможности соблюдать режим самоизоляции с 30 октября по 7 ноября.

- Пожалуйста, оставайтесь в нерабочие дни дома! - обратился к кировчанам заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Инфекционной больницы г. Кирова Михаил Сунцов. - Откажитесь от посещения мест с массовым пребыванием людей. Соблюдайте масочный режим, дистанцию.

Также профессиональное сообщество медицинских работников и коллективы инфекционных госпиталей призывают население вакцинироваться. По мнению врача Инфекционной больницы г. Кирова Александра Мокрушина, в ближайшее время пандемия не закончится, и это единственное, что может помочь уменьшить нагрузку на здравоохранение.

- В настоящий момент каждый в силах сделать так, чтобы или не заболеть совсем, или перенести заболевание в легкой форме, - отметил доктор. - Для этого нужно просто сделать прививку. Сразу пандемия, конечно, не исчезнет, но с помощью вакцинации инфекция начнет поддаваться контролю.

Напомним, что на нерабочей неделе в Кирове изменится расписание общественного транспорта. Из-за планируемого снижения пассажиропотока автобусы и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня. При этом в общественном транспорте регулярно проверяют соблюдение пассажирами масочного режима. Нарушителям грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей.

Также в Кировской области по 7 ноября продолжит действие система QR-кодов. Без них нельзя воспользоваться услугами фитнес-центров, бань, саун, кафе и ресторанов, массажных салонов, гостиниц и других общественных мест. Аптеки и продуктовые магазины жители могут посещать в масках.