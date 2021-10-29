Кировчанам, прививающимся от коронавируса, дадут два оплачиваемых выходных на работе

Совещание властей с работодателями и представителями профсоюзов прошло в режиме видеоконференцсвязи. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области прошло внеочередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На собрании глава региона дал рекомендации по стимулированию работников к прохождению вакцинации. Работодатели и профсоюзы поддержали эти решения.

Встреча Игоря Васильева с участниками собрания прошла в формате видеоконференции. Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин порекомендовал давать проходящим вакцинацию от коронавируса работникам два оплачиваемых выходных дня. Кроме того, сотрудников в возрасте старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, посоветовали перевести на «удаленку» не менее чем на четыре недели. По поручению главы государства эти меры должны быть приняты и реализованы.

- Своевременно принимаемые нами меры сегодня позволяют держать эпидемиологическую ситуацию под контролем. Массовая вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, однако в силу различных обстоятельств мы находимся в постоянном поиске новых механизмов стимулирования граждан к вакцинации. Наша общая задача - снизить заболеваемость и не допустить введения дополнительных ограничений, - подчеркнул Игорь Васильев.

Участники встречи заметили, что Трудовой кодекс РФ предоставляет работодателю широкие возможности для регулирования вопросов организации труда. В частности - повышенные гарантии и компенсации для сотрудников. Положения о мерах стимулирования работников при вакцинации устанавливают коллективный договор и локальные нормативные акты вкупе с внесением изменений в трудовой договор.