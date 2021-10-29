Кировский невролог рассказала об инсультах и их лечении

По мнению невролога Ирины Сычевой, своевременная госпитализация - залог успешного лечения инсульта. Фото: предоставлено героиней публикации

Заболевания головного мозга - одни из самых опасных и трудноизлечимых. Наиболее распространенным среди них является инсульт. Большинство людей, которые выжили после «удара» уже никогда, к сожалению, не смогут вернуться к полноценной жизни. В преддверии международного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, мы поговорили с кировским врачом-неврологом Ириной Сычевой. Она рассказала о том, по каким симптомам можно выявить страшный недуг, а также о методах его лечения и последующей реабилитации.

По словам Ирины Владимировны, инсульт - нарушение мозгового кровообращения. Оно возникает в результате закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Основными причинами данного заболевания являются неправильный образ жизни, курение, чрезмерное употребление жирной и жаренной пищи, а также алкогольных напитков и наркотиков.

Понять, что человека действительно «ударил» инсульт можно без специального диагностического оборудования. Заболевание имеет ярко выраженные симптомы.

- У человека возникает резкая головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой. Появляется спутанность сознания и нарушается речь. Больной не понимает, где он находится. Он может ощущать слабость в конечностях, плохо слышать и терять равновесие, - пояснила невролог.

Специалисты различают два вида инсульта: ишемический и геморрагический. Первый возникает из-за закупорки сосудов головного мозга и образования тромба и является наиболее распространенным. Его диагностируют у 80 % госпитализированных. Причиной второго служит резкое повышение артериального давления, что ведет к разрыву артерии.

- Геморрагический инсульт всегда развивается очень стремительно. Поврежденный участок мозга быстро отмирает. Это ведет, как правило, к необратимым последствиям. До трети всех пациентов впоследствии становятся инвалидами, - отметила Ирина Сычева.

Мы поинтересовались у доктора, люди какого возраста находятся в группе риска и с чем это связано.

- Наиболее уязвимыми являются люди 60-70 лет, страдающие повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и ожирением. Вероятность возникновения инсульта выше у тех, кто однажды уже перенес данное заболевание. От степени поражения и возраста пациента зависит то, как быстро он поправится и сможет совладать с тяжелыми осложнениями.

- Лечится ли данное заболевание и как проходит реабилитация человека после инсульта?

- Чем раньше пациент поступит в медучреждение и начнет получать терапию, тем легче ему будет справиться с последствиями перенесенного заболевания, - пояснила Ирина Сычева. - Для лечения инсульта используют специальные препараты, массаж, фзиотерпапию, дыхательную гимнастику. Часто приходится прибегать к помощи нейропсихолога и логопеда.

- Почему Вы решили стать именно неврологом и за что любите свою работу?

- Профессия врача - одна из самых важных и значимых. Ещё с детства я мечтала помогать людям справляться с болезнями, дарить им заботу и понимание. Очень приятно видеть улыбки пациентов, которые благодарят за спасенные жизни.

ОФИЦИАЛЬНО

В Кировской области реализуется комплекс мер, направленных на снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, а также реабилитацию после перенесенных сосудистых катастроф. В частности, в рамках национального проектов «Здравоохранение» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с 2019 года ведется масштабное переоснащение сосудистых центров области.

В 2019-2020 годах введено в эксплуатацию 80 единиц высокотехнологичной медицинской техники. Проведено оснащение Регионального сосудистого центра Кировской областной клинической больницы. Современное лечебно-диагностическое и реабилитационное оборудование поступило в Центр кардиологии и неврологии, Больницу скорой медицинской помощи и Слободскую ЦРБ.

В 2021 году началась модернизация первичного сосудистого центра Советской ЦРБ. В медучреждение уже поступил целый комплекс реабилитационного оборудования, а также установлен компьютерный томограф. В региональном сосудистом центре в текущем году появился еще один ангиографический комплекс - четвертый в арсенале медицинского учреждения. За период 2020-2022 годов в рамках национального проекта «Здравоохранение» в сосудистые центры Кировской области будет закуплено свыше 250 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного.