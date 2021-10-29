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ЗДОРОВЬЕ29 октября 2021 12:45

Врач-блогер рассказал кировчанам о противопоказаниях к вакцине

Совместно с главой Кировской области он ответил на вопросы жителей региона
Мария Петрова
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Единственным строгим противопоказанием для прививки врачи называют анафилактический шок.

Единственным строгим противопоказанием для прививки врачи называют анафилактический шок.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Кировской области провел в Инстаграме прямой эфир с блогером-врачом Олегом Абакумовым. Пульмонолог и глава региона отвечали на вопросы о вакцинации. Самые популярные и частые:

1. Можно ли заболеть от прививки?

По словам медблогера, нынешние вакцины не содержат в себе живого вируса, только «убитый», способствующий выработке иммунитета.

- Таким образом на вопрос, можно ли заболеть от вакцины, ответ - нельзя, - подчеркнул Игорь Васильев.

2. Правда ли, что вакцинированные тяжело переносят коронавирус?

- Из 80 пациентов под моим наблюдением вакцинированных таких было 3 или 4 человека - пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, - заявил Олег Абакумов. - Большинство тяжелых пациентов - невакцинированные люди без антител.

3. Какая вакцина лучше?

Как рассказал врач-пульмонолог, есть вакцины с большей и меньшей доказательной базой. Например, по «Спутнику V» она огромна.

Отметим, что многие кировчане начали выбирать «Спутник Лайт» для того, чтобы побыстрее пройти через вакцинацию. Врачи советуют тщательнее подойти к этому вопросу.

- Если вы входите в группу риска (возраст 65+, тромбоз, диабет, ишемическая болезнь сердца и другие), следует поставить двухкомпонентную вакцину. Если вы средних лет и не входите в группу риска, можете привиться «Спутником Лайт», - отмечает Олег Абакумов.

4. Существуют ли все-таки противопоказания для вакцинации?

- Единственной адекватной причиной не прививаться является анафилактический шок. Можно или нет делать прививки онкобольным - под вопросом. Противопоказанием является только онкология в активной фазе. Остальным стоит учесть, что люди с онкозаболеваниями болеют коронавирусом крайне тяжело, - сказал врач.

- Наличие медотвода - лишний повод соблюдать профилактические меры. Чтобы не заболеть, надо соблюдать простые и понятные правила: держать санитарную дистанцию, носить маску, не трогать лицо руками, и при малейшем подозрении на инфекцию обращаться к врачу, - добавил Игорь Васильев.

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