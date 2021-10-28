В онлайн-приемную губернатора жители области обратились более 300 раз за последнюю неделю

После жалоб губернатору лестницу на улице Шаляпина оборудовали перилами и пандусом. Фото: kirovreg.ru

За прошедшую неделю жители Кировской области направили в онлайн-приемную губернатора Игоря Васильева более 300 обращений. Многие вопросы были решены в короткие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в соцсетях кировчане пожаловались на неработающую кнопку светофора на улице Ульяновской. Разобраться в этом было поручено администрации города. Власти областного центра обратились к подрядной организации, сотрудники которой выехали на место и оперативно устранили все неполадки. Аналогичную проблему решили в Котельниче спустя всего сутки после поступления обращения.

По просьбе жителей микрорайона Филейка пандус и перила установили на лестничном пролете на улице Шаляпина. Кроме того, после жалобы кировчан, провели дополнительную уборку подземного перехода в районе остановки «Улица Гайдара».

Для жителей Котельнича, проживающих на улицах Прудной и Парковой полностью восстановили систему уличного освещения. До этого горожанам приходилось добираться до своих домов в темноте.