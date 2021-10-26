Народный участковый Кировской области Андрей Чагин: «Моя работа - это мой человеческий долг»

Андрей Чагин, участковый уполномоченный полиции пункта полиции «Кикнурский», стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый». Фото: Анастасия РОМАНОВА

11 сентября стартовал конкурс «Народный участковый» - мероприятие, которое проходит в стране каждый год. Его проводит МВД России и, по традиции, «Комсомольская правда» тесно сотрудничает с ведомством в его проведении. Конкурс пройдет уже в 11 раз.

Народного участкового выбирают жители России с помощью онлайн-голосования. Первый этап прошел с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября. Они являются региональными, а третий проводится на федеральном уровне.

По итогам голосования народным участковым Кировской области стал Андрей Сергеевич Чагин, участковый уполномоченный полиции пункта полиции «Кикнурский» межмуниципального отдела МВД России «Яранский». Именно он будет представлять наш регион на третьем, последнем, этапе конкурса и бороться с коллегами из других областей и краев страны за звание «самого-самого».

Андрей Чагин пришел на службу в полицию в 2015 году помощником участкового уполномоченного полиции. Получив высшее образование по юридическому профилю, он был назначен участковым уполномоченным и стал офицером полиции. Работает в этой должности более четырех лет. Сейчас наш герой обслуживает административный участок, в который входит часть районного центра и более 20 сельских населенных пунктов. Проживает на этой территории около 1300 человек.

- Практически живем на работе, - рассказывает с улыбкой Андрей. - Участок большой: кроме половины Кикнура 30 километров сельской местности в одну сторону и 30 - в другую. Конечно, за весь день все не обойдешь и не объедешь, но стараемся успевать.

Свою работу участковый, однако, любит и гордится ею. Больше всего Андрею Чагину нравится помогать людям и решать сложные задачи. Самым важным в своей деятельности он считает возможность оказывать помощь другим, восстанавливать справедливость.

- Бывает, некоторые предвзято говорят о решении идти служить в полицию, мол, «да ты в полицию пошел потому, что тебя в детстве обижали!». Нет, я не похож на такого человека, - смеется участковый. - Я выбрал эту работу осознанно и горжусь ею. Просто кто-то свою работу исполняет за зарплату, а кто-то воспринимает ее как долг. И вот для меня это - долг. Мой, человеческий.

Для Андрея Чагина его работа - это, в большей степени, его человеческий долг. Фото: УМВД России по Кировской области

В сельской местности свои особенности несения службы. Каждый вызов по-своему уникален. Естественно, что приходится, в основном, работать с людьми, которые ведут антиобщественный образ жизни. Выезжаешь на заявление о пропаже ценных вещей, а на месте оказываются два собутыльника, которые друг от друга попрятали все, что могли - а вдруг товарищ украдет? Проживают люди с расстройствами психики и памяти. С такими Андрею каждый раз приходится знакомиться заново, даже если они видятся ежедневно.

- С доверием граждане далеко не сразу начинают относится к представителю власти. Вот и мне, а я еще и не местный, вначале не спешили рассказывать о своих проблемах, - говорит наш герой. - Но со временем увидели во мне человека, который может им оказать помощь. Некоторые просто стесняются обращаться. А кому-то не нравится заявления писать - мол, бумажной работы много.

Коллеги отзываются об Андрее положительно. По словам сослуживцев, он относится к работе добросовестно и ответственно. В общении с населением - вежлив, корректен, старается вникнуть в суть. И принимает активное участие как в работе, так и во всей жизнедеятельности своего пункта полиции. Именно поэтому он и стал конкурсантом.

- Руководство предложило мне поучаствовать в «Народном участковом». Значит, посчитали меня достойным этого! - улыбается Андрей. - И я согласился. В прошлом году я тоже участвовал в конкурсе. Занял тогда третье место из двадцати. В этом году стал первым. Спасибо всем, кто за меня проголосовал. Постараюсь не подвести!

Третий этап конкурса, на котором Андрею Чагину предстоит отстаивать честь Кировской области, состоится с 1 по 10 ноября. В эти сроки с помощью онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды» будет определяться победитель. Награждение Народного участкового страны и призеров конкурса состоится 17 ноября, в профессиональный праздник - День участкового уполномоченного полиции.