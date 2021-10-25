Кировские предприниматели начали работать по введенной системе QR-кодов

QR-код можно получить после прохождения вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 октября в Кировской области начала действовать система QR-кодов. Он необходим для посещения большинства общественных мест региона.

Без него кировчане не смогут посетить:

- развлекательные, тематические парки, парки отдыха на открытом воздухе;

- кинотеатры (кинозалы);

- цирки, театры, концерты;

- музеи, библиотеки, архивы;

- ДК, дома народного творчества, танцевальные, художественные, театральные студии (школы, классы, кружки), творческие мастерские и другие центры обучения;

- конференции, круглые столы, форумы;

- крытые катки;

- детские игровые комнаты и РЦ;

- бани, сауны;

- фитнес-центры, плавательные бассейны, спортивные организации;

- салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии;

- места общепита;

- хостелы и мотели.

Предприниматели уже организовали работу с учетом действия системы QR-кодов. Так, например, в кафе в Вятских Полянах сотрудники изучили ее работу на примере других городов. У большинства клиентов QR-коды есть, поскольку многие из них - сотрудники предприятия «Молот-Оружие», которые привиты.

- То, что сейчас нам разрешают работать, вселяет надежду, хотя выручка в таких условиях, как правило, падает. Но наш коллектив всегда соблюдает все правила. Надеюсь, что предпринятые правительством меры позволят стабилизировать ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции и мы скоро снова вернемся к прежнему режиму работы, - сказала директор кафе Ирина Потапова.

В одном из баров Омутнинска также полностью соблюдается новая система. Большинство сотрудников заведения сами привиты, а некоторые уже готовятся к ревакцинации.

- К нам приходят семьями пообедать, работающие на предприятиях, в учреждениях очень любят бизнес-ланчи. Чтобы и дальше они могли посещать наш бар, и ввели QR-коды, а не объявили полный локдаун. За что большое спасибо, - сказал руководитель бара Сергей Логинов.

QR-код кировчане могут получить, пройдя вакцинацию от COVID-19. После этого он появится на сайте Госуслуг либо в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус».