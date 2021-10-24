Коронавирус в Кировской области, последние новости на 24 октября: как изменилась статистика за неделю

В отделении реанимации находятся более 200 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 18 по 24 октября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 1349 новых случаев заражения COVID-19;

- 2713 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 15 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта, не соответствует четырем из пяти критериям свободного от коронавируса региона.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 5381 житель Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещен 201 пациент, 58 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 11967 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой. Отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Количество пациентов, кому потребовалась госпитализация, также увеличилось. Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Этому способствует не только коронавирус, но и сезонный всплеск инфицирования ОРВИ и гриппом.

Для того, чтобы остановить рост заболеваемости опасной инфекцией, темпы вакцинации в нашей области увеличились в три раза. Каждый день прививается в среднем по 6 тысяч человек. Это поможет в скором времени сформировать коллективный иммунитет.

По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, на сегодняшний день первый компонент вакцины получили уже более 400 тысяч кировчан. Регион располагает достаточным запасом препаратов. Гражданам на выбор предлагается 4 прививки: ГамВакКовид», «Спутник Лайт», «ЭпивакКорона» и «Ковивак». Последние две пока находятся в ограниченном количестве.

В четверг, 21 октября, стало известно, что с 25 октября в Кировской области вводят QR-коды на посещение общественных мест. Без предъявления кода невозможно будет посетить фитнес-центры, бани, сауны, кафе и рестораны, массажные салоны, гостиницы и другие общественные места, где необходимо очное присутствие. В общественный транспорт, продуктовые магазины и аптеки можно заходить пока свободно, но только в маске и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В борьбе с опасной инфекцией важно своевременно выявлять зараженных и изолировать их. Для это в кировских больницах появились экспресс-тесты на COVID-19. Результат можно узнать уже через 20-30 минут. Применяться они будут в том случае, если у пациента ярко выражена клиническая картина, либо человек контактировал с зараженными. В иных случаях медики будут использовать привычные ПЦР-тесты.

Сотрудники полиции и представители терруправлений областного центра продолжают совершать рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и общественных местах. За эту неделю составлено 50 протоколов об административном правонарушении. Противникам ношения средств индивидуальной защиты грозит штраф, который достаточно сильно может ударить по кошельку.