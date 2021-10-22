Как из домашней стать кругосветной: опыт кировчанки

Ольга Тулякова за восемь месяцев побывала в 10 странах и 3 республиках. Фото предоставлено героиней публикации

В 39 лет кировчанка рискнула отправиться в одиночное автостопное путешествие, и провела в нем 8 месяцев! Ольга Тулякова побывала в 10 странах и 3 республиках, проехала 1000 км на велосипеде по Грузии, 700 км на байке по Индии, прошла 200 км по горам в Турции, искупалась в 6 морях.

Как ей удалось из оседлой горожанки стать путешественницей и насколько это дорого наша землячка поделилась в книге «Мои пунктиры».

НАУЧИТЬСЯ АВТОСТОПУ

- Первой моей страной была Грузия, - рассказывает Ольга. - Как-то после пробежки я увидела в парке палатку, а рядом мужчину походного вида. Мы разговорились, оказалось Алексей из Тюмени - заядлый автостопщик, а по роду деятельности - фотограф. Рассказал, что автостоп в Грузии замечательный, сразу подбирают, да еще и кормят! Или в кафе завозят, угощают или прямо в машине накрывают стол - хачапури, хинкали, шашлык, чача.

Договорились с ним поавтостопить, чему кировчанка была рада - одной тогда было страшно и стоять на дороге, и жить в палатке, которой у нее на тот момент и не было. Лишь через несколько месяцев она приобрела в Омане красный нейлоновый «домик» и осмелела настолько, что ставила его там, где застанет ночь - и в парке турецкой Анталии, и на иудейском кладбище в Иерусалиме.

ПРАВИЛЬНО ОДЕТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

- Я за границей стопила впервые и неправильно выбрала одежду, - поделилась Ольга. - Все-таки Грузия более традиционная страна, чем Россия - женщины, особенно за пределами Тбилиси одеваются в темное, длинное, и мои шорты смотрелись вызывающе. Когда на трассе Алексей ненадолго отлучился, рядом со мной тут же остановились две машины, хотя я даже руку не поднимала. Это стало уроком и в других южных странах я голосовала уже в черном свитере и широкой юбке-штанах.

Впрочем, ни широкая темная закрытая одежда, ни огромный рюкзак за плечами не могли полностью защитить от приставаний. И если уж говорить на эту тему, то, по словам путешественницы, в каждой стране, как в семье «не без урода», хоть один с неприличными предложениями, да попадался. Причем национальность не имела значения, никаких «приставучих» арабов, как о них принято думать, она не встретила.

Конечно, водители иногда просили номер телефона или позывные аккаунта в Фейсбуке, предлагали встретиться, но липкости при этом не проявляли. Ольгу забавляло, как искренне они удивлялись, когда я отвечала «ана арбаин» (мне 40) или в шутку предлагали стать второй женой.

Вообще, путешествие помогло кировчанке избавиться от стереотипов о «наглых» арабах и «хитрых» евреях. Более открытых, бескорыстных, искренних, желающих помочь людей она не встречала. Здесь даже в самых простых пастухах чувствуется внутренняя культура и доброжелательность. А это особенно ценишь в путешествии!

Кировчанка неправильно выбрала одежду: на востоке женщины одеваются в темные, длинные платья, и ее шорты смотрелись вызывающе. Фото предоставлено героиней публикации

ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК

Есть у Короленко такой рассказ «Без языка». У нашей землячки до заключения в тюрьму, и вообще до каких-то серьезных недоразумений не дошло, но без английского она была действительно как без языка. Выручал гугл-переводчик, язык жестов и интуиция. В Грузии таких проблем Ольга не ощущала, в Израиле ей тоже везло на русскоязычных соотечественников, а готовясь к Иордании она скачала небольшой словарик на арабском: «салам алейкум» - здравствуйте, «шукран» - спасибо, «ля» - нет, «на'ам» - да, «ана» - я, «мустаким» - прямо, «бедуни фулюс» - без денег, «ля афхам» - не понимаю, «ана саих мин Русия» - я путешественник из России.

- Где-то в дороге я подхватила «иншалла», что примерно переводится «как Бог даст» и «мафи мушкеле» - аналог английского «но проблем», так я обычно отвечала на вопрос о трудностях, - поясняет путешественница. - И я не стала запоминать, решила, что не пригодится «ля тактулюна нахну рус» - не убивайте, мы русские. Ведь к русским и другим иностранцам арабский Ближний Восток относится с искренностью, уважением, щедростью и всем тем, что мы называем «восточное гостеприимство».

В других странах Ольга также выкручивалась с помощью нескольких местных слов, знания немецкого или общения с соотечественниками. Ее, конечно, напрягало, когда водители-иностранцы разговаривали на непонятном языке по телефону или между собой. И кировчанка представляла закадровый перевод как в фильмах: «Давай продадим эту русскую. Сейчас мы ее завезем». Но ничего не оставалось, как надеяться на лучше.

Не зная английского, путешественница общалась с местным населением с помощью гугл-переводчика, язык жестов и интуиции. Фото предоставлено героиней публикации

«ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ»

- Лучше иметь не одну банковскую карту и предупредить свой банк о путешествии, - советует Ольга. - Для меня было проблемой, когда моя российская сим-карта попала в кутаисский камин и незаметно там сгорела. Ведь на неё приходили смс с подтверждением он-лайн покупок, значит авиабилеты мне уже не купить. Тогда я решила завести Яндекс-кошелек, но полностью сделать это в он-лайн не получилось, пришлось подключать подругу в Кирове.

В Индии банкоматы отказались читать карточку кировчанки и выдавать наличные. А она, «опытный» путешественник, прилетела туда почти без налички. Знала бы - сняла в предыдущей стране побольше долларов. Тогда ей помог хозяин комнаты, в которой она остановилась. Андрин был швейцарцем, говорил по-русски и работал в посольстве. Он подключил российскую коллегу. Так с помощью работников дипмиссии двух держав и «Сбербанк-онлайн» путешественница приобрела, наконец, рупии.

- Хорошо бы еще иметь медицинскую страховку, - отмечает Ольга. - Я, понадеявшись на русский авось, отправилась без нее. Зря, но пронесло. Болела я только раз, в Индии какой-то тяжелой и затяжной простудой, но госпитализация не понадобилась. А иначе я бы потратила очень много денег.