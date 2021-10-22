Татьяна Фролова: «Мы переживаем бум интереса к акварели»

Выставка Татьяны Фроловой откроется 23 октября в библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина. Фото предоставлено Татьяной Фроловой.

Татьяна Фролова - кировский художник-акварелист, автор выставки «Настоящее», которая открывается 23 октября в областном центре. Накануне события она рассказала нашему журналисту о том, почему в мире наблюдается бум интереса к акварели и как эта техника помогает людям.

- Несколько лет назад в моей жизни произошла перемена. В 2012 году вспомнила, что рисую… В юности основам живописи, рисунка и композиции обучалась у Ольги Аркадьевны Колчановой и Ларисы Алексеевны Окишевой в Вятском гуманитарно-художественном лицее. Но после учебы десять лет не занималась живописью профессионально. Мотивом для возвращения к ней стала потребность в самореализации, в обращении к своему призванию. Так я начала рисовать акварелью профессионально. В 2016 году в Кирове состоялась моя первая выставка в областной библиотеке имени Грина. Сегодня я представляю новые работы на этой же площадке. В экспозиции их более пятидесяти.

- Что вы скажете о работах, которые представлены на выставке?

- Картины объединяет название выставки «Настоящее». Это и момент, переживаемый сегодня, и нечто настоящее, подлинное в противовес суррогату. То, что является ценностью и может быть названо стоящим. Это живая природа, наши впечатления, эмоции, общение вживую, а не онлайн. То, что для меня ценно.

- Как по-вашему, насколько это будет откликаться у зрителей?

- Я буду рада, если кому-то мои работы окажутся близкими. Надеюсь, что каждый увидит в них свою историю. Здесь представлены студийные и пленэрные работы из путешествий по Адыгее, Абхазии, Камчатке. Вот, например, этюд, написанный под камчатским дождиком… Много работ - из поездок по Кировской области. Часть их написана по воспоминаниям из детства, когда я бывала у своей бабушки в деревне в Оричевском районе. Это ностальгия и по детству, и по тому единению с природой, которое тогда ощущалось особенно сильно. Мы с бабушкой ходили в лес за ягодами и грибами. Я и сейчас люблю собирать их, это такой медитативный процесс. Природа помогает отдыхать, поэтому в моих работах нет зданий, урбанистических пейзажей, того, что создано человеком и является временным. Я пишу природу, которая подлинна и вечна.

«Овсянка с изюмом по-камчатски» - любимый этюд художницы. Фото предоставлено Татьяной Фроловой.

- Какая из работ на этой выставке - ваша любимая?

- Этюд «Овсянка с изюмом по-камчатски»! Он вдохновлен походом по Камчатке, который стал знаковым для меня. Без телефонной связи и интернета, вдали от цивилизации мы с друзьями провели 14 дней. Это было полное погружение в природу, прежде незнакомую, почти что с марсианскими пейзажами - посреди вулканического песка и гор. Всем рекомендую такие походы, это очень освежает! На основе этого этюда я в дальнейшем написала картину, которая участвовала во всероссийском фестивале акварели.

- Кроме природы, вы большое внимание на выставке уделили женскому портрету.

- Да, портреты - мои и моих знакомых. Мне говорили, что они похожи на работы старых мастеров: темный фон, контрастный и в то же время мягкий свет на лице… Люди на них разные по настроению. Я стремлюсь передать живые, искренние эмоции, глубокие чувства. Мне кажется, что нужно нести свет своим искусством. Даже если оно заставляет задуматься, оно не должно портить состояние человека. Свет должен пробиваться сквозь тучи. Надеюсь, что эти работы будут интересны зрителям. Вот портрет, названный по имени девушки, «Сора». Он в 2018 году был представлен российской делегацией на крупнейшем в мире фестивале акварели в городе Фабриано в Италии.

Портрет «Сора» в 2018 году был представлен российской делегацией на крупнейшем в мире фестивале акварели в городе Фабриано в Италии. Фото предоставлено Татьяной Фроловой.

Татьяна отметила, что сегодня во всем мире эта техника изображения переживает настоящий бум, проходят фестивали, существует международное акварельное общество. И в России все больше становится поклонников акварели. Проходят выставки в Москве, Санкт-Петербурге. Недавно прошел международный фестиваль очень высокого уровня «Акварель с любовью» в Новосибирске, в котором участвовала и работа нашей художницы.

- Акварель незаслуженно мало внимания получает, - считает Татьяна Фролова. - Ее редко можно увидеть в кировских музеях. До сих пор она многими воспринимается только как этюд к масляной живописи, а не как самостоятельная техника. Но сегодня качество материалов таково, что акварель в музейных условиях может храниться более ста лет. Она не выцветает, не портится, не требует реставрации. И должна быть наконец оценена по достоинству. Мне нравится свечение, которое дает акварельная техника за счет того, что бумага просвечивает сквозь прозрачные краски, а плотную белую мы не используем. Получается эффект воздушности, создается более легкое впечатление от работы.

- Как вы можете объяснить всплеск интереса к акварели?

- Мне кажется, отчасти это мода, а в какой-то мере и свежее дыхание в живописи. Во многом это стало возможным благодаря доступности материалов. Например, в 1990-е годы бумаги нужного качества было не найти. А она играет определенную роль в сохранности работы. Художник не будет писать акварель на выставку или на продажу на плохих материалах, иначе она испортится. Поэтому, когда качественные материалы появились в нашей стране, их начали широко использовать. Акварель привлекает еще и тем, что краска во время работы течет и может появиться неожиданный эффект. До конца не знаешь, что получится в итоге. Результат может быть даже интереснее, чем ты задумывал. Это одна из самых смелых и сложных техник живописи.

- Что вы скажете о модном увлечении - картинах по номерам?

- Это вариант проведения досуга, не более. Вечером кто-то смотрит телевизор, а кто-то делает картины по номерам. Это нельзя назвать искусством и ставить на одном уровне с живописью. Все равно что сравнить блюда, приготовленные шеф-поваром ресторана, с полуфабрикатами, которые остается разогреть в микроволновке.

ВАЖНО

Выставка Татьяны Фроловой откроется 23 октября и продлится месяц. Увидеть ее работы можно в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина.

СПРАВКА «КП»

Татьяна Фролова - участник российских и международных выставок и фестивалей, финалист фестиваля акварели «Фабриано» (Италия), выставок «Перспектива акварели» (Санкт-Петербург), «Акварельная весна» (Москва), «Вальс цветов» (Йошкар-Ола), международного фестиваля «Акварель с любовью» (Санкт-Петербург - Новосибирск - Москва). Автор персональных выставок в Кирове и Ижевске. Иллюстрировала книги и музыкальные альбомы. Работы находятся в частных коллекциях в США, Германии, Эквадоре, Украине, Беларуси и России. Член Вятского союза акварелистов, стремится повышать значимость акварельной живописи в восприятии массового зрителя. Автор мастер-классов по акварели. Автор-разработчик акварельной серии профессиональных художественных кистей для бренда «Roubloff».