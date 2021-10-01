Предложения Игоря Васильева по развитию образования одобрил президент РФ Владимир Путин

Одно из получивших одобрение предложений - сокращение сроков строительства и реконструкции школ. Фото: kirovreg.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа текущего года. В список вошли предложения губернатора Кировской области Игоря Васильева, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование», а также педагогов школ нашего региона.

Так, Игорь Васильев обращался к президенту с инициативой включить в программу капремонта образовательных учреждений их оснащение мебелью и оборудованием за счет средств федерального бюджета. Получила «зеленый свет» и идея исключить из законодательства понятие «образовательная услуга», о чем просили и сами учителя много лет. Проработкой этого вопроса губернатор Кировской области будет заниматься лично. Вопрос совершенствования системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста тоже вошел в перечень.

Еще одно получившее одобрение предложение - сокращение сроков строительства и реконструкции школ. Выдвинул его также глава нашего региона, попросив президента РФ разобраться с этим вопросом.

Стоит отметить, что Минпросвещению РФ поручили разработать и представить предложения по определению модели «Школы полного дня». Идею почерпнули именно в Кировской области: в наших учебных заведениях этот проект уже реализуется.

- Крайне важно, что президент слышит и поддерживает инициативы регионов, педагогического сообщества, - подчеркнул Игорь Васильев. - Учителя работают непосредственно с детьми и видят в деталях существующие в современной школе проблемы и недостатки, предлагают варианты решений. Уверен, что исполнение поручений главы государства позволит вывести систему российского образования на качественно новый уровень, поднять престиж педагогической профессии и ценность педагогического труда. Что в свою очередь даст возможность решить актуальный кадровый вопрос, привлечь в образовательные учреждения молодых талантливых специалистов, вывести на еще более высокий уровень качество школьного образования.