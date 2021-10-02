Кировский психолог: «Как защититься от физического и психологического насилия»

Абьюз - насилие над человеком, которое может быть не только физическим, но и психологическим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 октября в мире отмечается Международный день ненасилия. Мало кто знает, что это самое насилие может быть не только явным и агрессивным, но и тихим и незаметным. Как его распознать? Почему люди становятся такими? И что сделать, чтобы это предотвратить? На вопросы «Комсомолки» ответила кировский психолог Надежда Чибисова.

ЧТО ТАКОЕ НАСИЛИЕ?

Абьюз - широко распространенное нынче понятие, обозначающее как раз насилие - в широком смысле. Соответственно, человек, который его совершает - абьюзер. Зависимости от пола нет: к этому могут быть склонны и те, и другие.

Стоит понимать, что существует насилие физическое и психологическое. Если с первым все понятно, то о втором знает пока не каждый. А если и столкнется - удивится. Слова - не камни, скажет кто-то, не убьют. Еще как могут. Это манипуляции, давление, вторжение в личное пространство. И допускать подобное точно так же нельзя.

- Если насилие совершается, то самая важная задача - защитить себя, кто бы это ни делал, - говорит Надежда. - Посторонний человек, начальник, знакомый, друг, товарищ, супруг или супруга, родители, дети… Если этот процесс происходит, то неважно, кто перед вами - надо защищаться.

Проблема в том, что распознать абьюз не всегда легко. Человек не размахивает кулаками, не кричит, разговаривает спокойно и вежливо, однако он давит своими словами. Брошенная вскользь фраза «ты опять ничего не сделал сегодня», «тебе бы обратить внимание на свой внешний вид» и другие подобные. Вроде ничего страшного, а обидно до слез. Это, кстати, называется обесцениванием. И это тоже вид психологического насилия.

- Чтобы распознать абьюзера, нужно слышать себя и чувствовать: «как я, мое тело и моя психика реагируют на то, что происходит вокруг, на слова и фразы другого человека». Если вам кажется, что вы в постоянном стрессе или что вы какой-то «не такой», вечно чувствуете вину, то, возможно, вы долгое время находитесь в контакте с психологическим насильником, - отмечает Надежда. - Это может быть настолько незаметно и даже неосознанно для самого абьюзера - потому что он действует из боли или из привычки.

Кировский психолог Надежда Чибисова объясняет причины абьюзивного поведения и способы его избежать. Фото: предоставлено героиней публикации

ПОЧЕМУ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?

Случаи, когда люди внезапно срываются с цепи и идут творить зло, нередки в наше время. Практически каждый день мы видим сводки об убийствах, избиениях и других жутких вещах. Надежда считает, что основная и самая частая причина тому - глубокие переживания, берущие свои корни в детстве.

- Человек прошел через нечто травмирующее - от своих родителей или даже других детей, - поясняет кировчанка. - К примеру, над ребенком издеваются в школе, а потом он, уже повзрослевший, приходит туда с оружием. Керчь, Казань, Пермь - все это страшные, жуткие последствия.

Все начинается, когда малыш начинает обучаться жизни в социуме - с помощью родителей либо неосознанно и самостоятельно. Во втором случае он наблюдает за папой и мамой, черпает сведения из литературы, мультиков и кино, игр и других вещей. И это формирует его нормы поведения, которые закладываются до семи-восьми лет. Исходя из этого, ребенок либо становится сочувствующим, сострадающим и сопереживающим, либо нет.

- В этом возрасте детей и нужно обучать определенным нормам: слабых нельзя обижать, им нужна защита, нужно уметь сопереживать и сочувствовать, и так далее, - говорит психолог. - Ребенок впитывает все нормы, установки и убеждения, которые дают родители. Однако стоит помнить, то же самое делают и учителя в школе, и социум вносит свою лепту. Ведь подросток чаще идет вершить расправу в школу, а не к себе домой. И на семью, «такую-растакую», не свалишь.

Еще одна проблема - в номинальности работы психологов школ и детсадов. По словам кировчанки, они не занимаются профилактикой, не разбираются в конфликтных ситуациях между родителями, детьми, учителями. Просто потому, что у них нет таких полномочий. Некоторые педагоги тоже не знают норм: они смотрят сквозь пальцы на издевательства учеников друг на другом и, даже более того, сами позволяют себе какие-то шутки, повышают голос. И это, конечно, недопустимо.

Есть и другие факторы, формирующие склонность к насилию. Это и физические и психологические травмы, в том числе полученные в зрелом возрасте, генетические предрасположенности, и многое другое. В том числе - банальный «зеленый змий».

- При алкоголизме фильтры контроля спадают, и человек, даже не находясь в состоянии опьянения, может быть более агрессивным, - говорит Надежда. - Это также могут быть установки, которые у нас сейчас уже меньше работают, но все еще бытуют. Например, расхожая поговорка «бьет - значит любит». Религиозные мнения и убеждения в духе «женщина должна терпеть», «да убоится жена мужа» и другие - некоторые понимают их буквально и это доходит до настоящего насилия.

КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?

По мнению Надежды, чтобы предотвращать появление таких наклонностей, нужно уметь задавать себе вопрос: «В каком мире я хочу жить после? Когда я стану беспомощным, когда я стану ненужным и неспособным позаботиться о себе сам? Хочу ли я, чтобы меня вышвырнули из системы или я хочу оказаться любимым?».

- Это не сложно - принести чуть-чуть больше доброты и понимания в этот мир, в котором я живу. Это наш дом, и мы создаем его своим осознанным отношением, - убеждена кировчанка.

Помимо того, кировчанка считает: необходимо создавать специальные комиссии по разработке программ профилактики буллинга и издевательств в школах, опираясь на опыт социальных педагогов и психологов.

- Работ на эту тему очень много, они исследуются в медакадемиях, на психфаках, но дальше этого не идет, - объясняет Надежда. - А их деятельность не менее значительна, чем школьных учителей: они могут создавать среду, в которой ребенок находится и учится. И если эта среда здоровая, то и знания будут восприниматься по-другому, и будет большая мотивация учиться.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НАСИЛИЯ?

Если речь идет о физическом воздействии, исходящем от посторонних людей, стоит опираться на свои инстинкты. При этом необходимо четко соизмерять свои силы и не лезть на рожон. Если вы не можете справиться с этим, то убегайте. То же самое касается и физического насилия в семье: из таких отношений необходимо уходить, как бы сложно это ни было. Терпеть подобное, как и совершать - недопустимо.

- Существуют прямые линии и группы поддержки, много советов юристов и психологов. Все это можно найти в интернете, - говорит кировчанка. - Есть специальные центры, где можно скрываться от физического насилия, если ситуация очень тяжелая. Главное, чтобы были желание и внутренняя мотивация уйти из этих отношений.

Для защиты от абьюза есть несколько простых правил:

1. Изучать методы «психологической защиты». Надежда поделилась несколькими способами:

- «Радио». Представить, что ваш оппонент и его крики - как радио, звук которого вы можете приглушить или убавить совсем, чтобы его не слышать.

- «Кокон». На оппонента мысленно надевается «стеклянный колпак», из-под которого он не может нас достать и не опасен для нас.

- «На ладошке». Представляем себе оппонента настолько маленьким, что он может уместиться в руке. И, когда настолько маленький человек продолжает кричать, это уже не страшно - это смешно.

2. Разрабатывать поведенческие методики, чтобы не дать абьюзеру застать вас врасплох.

3. Не скатываться до самонасилия и не вступать в навязываемую игру, то бишь не становиться добровольно жертвой, которую нужно спасать от тирана.

4. Копить внутренний ресурс - давать себе то, что необходимо как телу, так и духу: отдых, здоровое питание, удовлетворение внутренних потребностей.

5. Понимать, что рано или поздно от абьюзера все равно придется уйти, чтобы не стать «съеденным».

ЧТО, ЕСЛИ АБЬЮЗЕР - ЭТО Я?

Внезапно узнали себя в этом нелестно описываемом абьюзере? Поздравьте себя, это уже большой шаг вперед. Надежда уверяет: осознание своей проблемы - уже 30% успеха.

- Вы поняли это, и это уже большая часть процесса. Можно за себя порадоваться! - говорит психолог. - Следующий этап - проработка проблемы. Если речь идет о поведении, принятом способе взаимодействия и общения, то можно попробовать справиться с этим самостоятельно. Вы пытаетесь осознавать, что вы делаете, сверяя реальность с друзьями и близкими, к примеру, задавая им вопросы: «Я не слишком груб? Я не нарушаю ваше пространство?». Однако в любом случае, осознав эту проблему, лучше все же обратиться к психологу. Потому что даже поведенческий абьюз порой очень сложно остановить.