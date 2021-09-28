Александр Королевский: «Театр дарит мне чувство полета!»

За 35 лет Александр Викторович сыграл на сцене «Театра на Спасской» более 100 ролей. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Александр Королевский. Это имя знакомо не только кировским театралам, но и далеко за пределами нашего региона. Несмотря на то, что сыграно более 100 любимых зрителями ролей, сложно поверить, что Александр Викторович служит в «Театре на Спасской» уже 35 лет! В преддверии этого юбилея мы поговорили о том, что он вкладывает в понятие «творчество» и какое значение оно имеет в его жизни. Отметим, что точное определение родилось в ходе интересной беседы, во время которой актер рассказал о детстве и родителях, непростой студенческой жизни и самых любимых ролях.

Холден Колфилд, «Над пропастью во ржи». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

ЛЮБОЕ ТВОРЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ФАНТАЗИИ

Александр с малых лет обладал богатой фантазией. Он всегда живо представлял себе образы героев и ситуации из книг, которые читала ему мама.

- Что такое чтение? Это свой мир, - поясняет актер. - Все, что связано с чтением, это твоя фантазия. С нее начинается любое творчество. Чем больше фантазируешь, тем интереснее. Слова «длинные ресницы и родинка на правой щеке» каждый воспринимает по-своему. Потому что любимый овал лица, размер родинки у каждого свой. Я любил читать и мечтать. А любовь к книге привила мама. Она читала вслух каждый вечер. Я просто садился, открывал рот и слушал. Как и сестра, которая на четыре года меня младше.

Александр рассказал, что в детстве много хулиганил. Но в семье его никогда не наказывали. Родители объясняли что можно и нельзя просто и доходчиво. Примером для мальчика было их поведение. Отсюда - свободолюбие.

Дракон, «Дракон». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

- Это мне и в жизни, и в творчестве помогает, - говорит актер. - Я никогда не позволю обидеть кого-то, всегда встаю на защиту слабого. Это идет из детства, из семьи. В театре со мной, наверно сложно очень, а с другой стороны - просто. Я понимаю: актер для режиссера - краска. Но бывает, я с его видением образа не соглашаюсь, пытаюсь показать свое. Если он принимает - хорошо, нет, ничего не поделаешь, режиссер - главный. Но при этом какие-то вещи все равно пытаюсь сделать по-своему.

«ОТ ПОКУПКИ КНИГ НЕ МОГ ОТКАЗАТЬСЯ»

Александр уехал из родной деревни в 15 лет. По совету отца поступил в железнодорожный техникум. И там уже на первом курсе попал в художественную самодеятельность. А потом продолжил заниматься творчеством в КСО «Меридиан» (коммунистический строительный отряд - Ред.), куда его записали знакомые ребята из университета. Это его настолько захватило, что, окончив техникум, отправился подавать документы в Саратовское театральное училище.

- Практически всю стипендию - 30 рублей - я тратил на книги, - поделился актер. - А тогда один том Всемирной литературы стоил от 10 до 25 рублей. Приходилось голодать. В театральном училище была пирожковая, так я на завтрак и обед покупал себе только пирожок за пять копеек и чай за три. А на ужин часто и этого не было. Да и ночевать особо негде было. Два месяца в аэропорту жил: и спал там, и к занятиям готовился. Но от покупки книг не мог отказаться. Конечно, я работал. Сначала на сортировке почты в центре при железной дороге. Деньги платили нормальные, но тяжело было. Работа в ночное время, да еще требовала большой внимательности. А утром - на учебу. У меня ведь принцип был: учиться хорошо, чтобы лишний раз по поведению замечания не делали. А было за что: свободолюбие свою роль играло. А вот когда перешел на хлебокомбинат - счастье. Трудиться тоже по ночам приходилось. Но там выдавали пол-литра молока, а батонов - ешь сколько хочешь. Горячий хлеб и молоко - блаженство!

Несмотря на бытовые сложности, Александр студенческие годы вспоминает с улыбкой: успевал еще с друзьями потусить, да и победокурить.

Алан Стренг в «Эквусе» - звездная роль актера. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

ВАЖЕН ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ С ЗАЛОМ

Окончив в 1986 году театральное училище, Александр Королевский сразу поступил на службу в Кировский театр юного зрителя. За 35 лет актер «прожил» жизни более 100 персонажей, наполняя каждый образ своими эмоциями и энергетикой.

- Для меня есть два типа актера, - говорит Александр. - Первый - тот, кто просто играет, а второй проживает свою роль. Допустимы оба, но один более подходит для кино, где все можно прикрыть крупным планом. В театре - ни в коем случае. Здесь люди чувствуют энергетику. Энергия идет в зал. Чем глубже ты наполнишь роль, тем дальше летит эта энергия, а из зала получаешь ответную. Такой взаимообмен очень ценен.

В спектакле «Письма любви» Александр Королевский сыграл вместе с супругой Еленой Васильевой. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Именно это Александр считает очень важным для любого творчества.

- Например, художник создал композицию, в ней много нюансов, их не знаешь до конца, - размышляет актер. - Но стоишь у картины и не можешь оторваться. Рассматриваешь все подробности, детали, а внутри у тебя все поднимается. Эмоционально все. И стихи - зарифмованные чувства для меня. Если в стихах нет образа, то беда. Нужно почувствовать - не просто пробежать по строчкам, а чтобы это «попало». Творчество - эмоция, передаваемая зрителю, слушателю. Мне очень нравятся режиссеры, которые мыслят образно. Не голый текст или какие-то взаимоотношения. Текст - ничто, просто слова. Важно, что сидит в человеке, на что он способен, чего хочет, чем горит. Нужно это передать зрителю.

Александр отмечает: в профессии актера сочетаются ремесло и талант. Артисту нужно вытащить из себя главную черту характера, которого он представляет: трусливый, веселый, безбашенный, осторожный.

Макмёрфи, «Над кукушкиным гнездом». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

- В каждом из нас есть основа - смотрим на человека и говорим: он харизматичный, сильная личность, - говорит актер. - Но в любом человеке, хоть это и не превалирует, есть чувство страха, неуверенности. Эти вещи нужно просто извлечь, оформить их и сыграть. Найти образ. А дальше - получилось или нет. Для меня эта профессия сложная. Здесь нельзя достигнуть вершин. Как в детстве - играем, но обстоятельства всегда разные. И ты в них живешь. Так и здесь - нельзя достичь совершенства. А ремесло - это «оснастка» для актера: речь, движения, танец, штампы в конце концов. У одних их больше, у других меньше. Артисты часто «подглядывают»: примеряют образы, жесты, мимику окружающих к тем персонажам, которые играют. Это необходимо делать. Я специально этим никогда не занимался, но запоминал какие-то вещи. Всегда ловлю: кто как что-то сделает. Это необходимо для кино, театра.

«НУЖЕН ПОЛЕТ НАВСТРЕЧУ ДУШАМ ЗРИТЕЛЕЙ»

Александр рассказал и о том, какие роли считает наиболее значимыми для себя. И пояснил, почему именно они для него ценны.

Старшина Федот Васков, «А зори здесь тихие…». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

- Году в 89-90 мы приехали в Москву с «Эквусом», - вспоминает артист. - На спектакль пришла астролог и потом решила пригласить меня на беседу и предсказать мое будущее. Она и сказала, что Алан Стренг моя звездная роль - выше не будет ничего. И я считаю, что так оно и есть. Хотя остальные ее прогнозы по поводу меня не сбылись. А вообще пальцев не хватит перечислить роли, которые дороги для меня. Это Холден Колфилд из спектакля «Над пропастью во ржи», Федот Васков из «А зори здесь тихие…», Макмёрфи в постановке «Над кукушкиным гнездом», Кочкарёв в «Женитьбе». Но в этих ролях, на мой взгляд, чего-то не хватило, осталась какая-то недосказанность. «Череп из Коннемары» - очень нравится роль Мика Дауда. Сначала мне казалось, что это образ недалекого человека, но на самом деле он не так прост. И с большой душой. Я добавил новые штрихи в эту роль - иронию, хитрость. Но это пока что-то непонятное, еще идет процесс. Когда спектакль живет, он может как разваливаться, так и расти. Непредсказуемо. Очень хочется дальше, дальше развиваться.

Мик Дауд, «Череп из Коннемары». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Александр подчеркнул: отлично, когда с партнером возникает душевный контакт. Как, например, в сцене, которую он играет вместе с Мариной Наумовой в «Русском варенье».

- Мы наливаем кофе, садимся, смотрим друг на друга, играет музыка Таривердиева «Дороги весны». Молчим… А слова и не нужны. Публика чувствует: это близкие люди и они понимают друг друга с одного только взгляда… И зритель откликается - замирает и у него сердце екает. Подобную сцену можно ждать годами, хотя она длится всего 40 секунд. Мы вместе ее придумали: режиссер и актеры. Замечательно, когда есть такие партнеры.

Андрей Иванович Лепёхин (Дюдя), «Русское варенье». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Театр, по мнению Александра Королевского, не может научить чему-то публику. Он может заставить сопереживать героям пьесы. Важно завладеть эмоциями зрителей: вызвать смех, слезы. Нужен полет навстречу душам тех, кто пришел воспринимать это действо.

- Я не стал летчиком - побоялся, хотя очень хотел, - признался артист. - Надо было все же рискнуть - попробовать. С одной стороны, это чисто мужская профессия, а с другой стороны, летать - это моя мечта. И это ощущение полета подарил мне театр. Когда мы репетировали «Эквуса» и не получалась сцена, где нужно было показать, что конь для моего героя - это Бог. И промчаться на нем обнаженным для Алана особое действо, поклонение, приближение к этому божеству. Александр Клоков тогда сказал: «Вот Моцарт. Он же над людьми и для людей, он просто притягивает их к себе – поднимает своей музыкой. Это ощущение полета и когда ты делаешь это так, что за тобой хотят пойти…». Я представил, и оно поперло, и все! Я поднимаюсь над зрителем и подтягиваю его, и мы вместе летим!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В завершение нашего разговора, я спросила Александра Викторовича:

- Что Вам дала профессия артиста?

- Обширный круг знакомств. В каждом городе, где я побывал есть люди, с которыми созваниваюсь, переписываюсь. А что мне дал театр? Полет. Хочется, чтобы мой полет кто-то заметил, оценил и понял правильно. И поднялся на этой энергетической волне.

- Что Вы пожелали бы себе в юбилейный год творческой деятельности?

-Здоровья и много новых интересных ролей.

А мы хотим пожелать Александру Королевскому аншлагов на каждом спектакле, благодарных, откликающихся своими эмоциями и аплодисментами на каждое движение его души зрителей и… счастливого полета в новых образах!

ВАЖНО

Спектакль по пьесе Людимилы Улицкой «Русское варенье» кировчане смогут посмотреть 9 октября. Александр Викторович, к сожалению, сыграет Андрея Ивановича Лепёхина (Дюдю) в последний раз. Постановку снимают с репертуара.