Кировчане могут спасти жизнь малышке с опухолью костного скелета

У полуторагодовалой Алены Тороповой диагностировали злокачественная опухоль костного скелета - саркому Юинга. Фото: Светлана Торопова

Кировчан просят помочь своей маленькой землячке. У полуторагодовалой девочки диагностировали злокачественную опухоль костного скелета. Просьба о помощи появилась на странице мамы ребенка - жительницы областного центра Светланы Тороповой.

- У моей дочурки Аленушки саркома Юинга. Ей назначена пересадка костного мозга, эта процедура не проходит по квоте ОМС. Стоимость - один миллион рублей, - пишет женщина на своей стене.

Сейчас Алена с мамой находятся в онкоцентре имени Н.Н. Блохина в Москве. Малышке назначили два курса химиотерапии, которую девочка переносит тяжело. Врачи в ближайшее время должны провести мобилизацию и аферез гемопоэтических стволовых клеток (их отбор из крови самого пациента - Ред). Затем девочке придется перенести еще три курса «химии» и лишь после - саму пересадку костного мозга. Возможно, что ребенку назначат еще и лучевую терапию.

Девочку взял под опеку благотворительный фонд «Линия жизни», открыв сбор средств на лечение маленькой кировчанки. Однако он идет слишком медленно, и любой день промедления может стоить Алене жизни. Саркома Юинга - одна из самых агрессивных злокачественных опухолей.

- Найти миллион рублей семье из Кирова негде. Просим откликнуться каждого неравнодушного! - пишет мама Алены.

ОДНАЖДЫ УЖЕ СПАСЛИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

Ранее кировчане уже собирали деньги на лечение Степы Заплаткина - мальчика с тяжелым генетическим заболеванием, спинально-мышечной атрофией. Сумма, необходимая на лечение, была просто неподъемной: почти 165 миллионов рублей. Пожертвования для мальчика отправляли не только жители Кировской области, но и всей страны. Спустя ровно год Степа получил необходимое лечение.

Сумма, необходимая для спасения жизни Алены, значительно меньше, и ее можно собрать в минимальные сроки. На данный момент на операцию для малышки пожертвовали уже 236 тысяч рублей. Если вы хотите помочь девочке и внести свой вклад, подробную информацию можно узнать из группы, посвященной маленькой кировчанке.