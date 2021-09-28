Турция и Абхазия: где предпочитают отдыхать жители Кировской области

Путевки в Краснодарский край приобрели в прошедшем году 4935 жителя Кировской области. Фото: Анна МАМАЕВА

27 сентября - Всемирный день туризма, в России его стали отмечать с 1983 года. Это праздник не только сотрудников сферы туризма, но и тех, кто любит путешествия. К этой дате Кировстат обобщил некоторые данные по этой деятельности в нашем регионе.

Так, в 2020 году на территории Кировской области работали 145 туристских фирм, включая индивидуальных предпринимателей. Их услугами воспользовались, несмотря на все ограничения, более 24 тысяч человек. Конечно, в 2019 году, до пандемии коронавируса, эта цифра была в три раза больше.

Ограничения, связанные с новой инфекцией, повлияли и на выбор туров. Если в предыдущие годы бóльшая часть туристов предпочитала зарубежный отдых, то в 2020 году из-за закрытия границ многие переориентировались на отдых в России. За рубеж отправились почти в пять раз меньше обычного жителей области, немногим более 8 тысяч человек.

Самым популярным направлением для отдыха осталась Турция. Там предпочли провести отпуск 5789 жителей нашего региона. Кировские путешественники также приобретали путевки:

- 414 человек - в Абхазию;

- 350 - в Объединенные Арабские Эмираты;

- 261 - в Таиланд (261);

- 160 - на Кубу;

- 124 - во Вьетнам;

- 117 - в Тунис;

- 116 - в Доминиканскую Республику

- 116 - в Индию.

Всего жители области, выбравшие зарубежные туры, посетили 49 стран.

Организованный туризм по родной стране предпочли 16 тысяч человек. Это тоже в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Наибольшим спросом пользовались Краснодарский край, куда съездили 4935 человек и Республика Крым - 2311. Республику Татарстан посетили 1324 жителя нашей области, Республику Марий Эл - 649, Нижегородскую область - 636, Пермский край - 619, Удмуртскую республику - 615, Санкт-Петербург - 398. Всего в путешествия через турфирмы кировчане купили путевки в 34 региона нашей страны.

На отдых в нашу область приезжал 1791 путешественник из девяти регионов страны. Среди них:

- 682 гостя из Москвы и Московской области;

- 276 - из Республики Коми;

- 248 - из Челябинской области;

- 223 - из Нижегородской области;

- 163 -из Свердловской области.