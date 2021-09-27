Главные новости с 20 по 26 сентября в Кирове: нехватка педагогов в школах, начало отопительного сезона и пожар в историческом здании

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 27 сентября, за окном +8, дождь и сильный ветер - одевайтесь теплее! Началась новая рабочая неделя, ну а мы предлагаем вспомнить главные события ушедших семи дней.

ПОЖАР В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ

В Кирове произошел пожар в историческом доме на улице Преображенской. Огонь вспыхнул на первом этаже старинного особняка: в нем загорелся мусор. Пострадавших в происшествии не оказалось, к счастью, да и само здание не сильно выгорело. Однако, поскольку дом считается памятником культурного наследия, по факту происшествия хотят возбудить уголовное дело.

ОТКАЗ В ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В Кировской области назревает скандал: местные СМИ сообщили о ветеране боевых действий из Кирса, который не может получить благоустроенное жилье. История разлетелась, и вскоре ею заинтересовался региональный Следком, а спустя несколько часов - и федеральный. Сейчас по факту публикаций проводится проверка. Ее ход контролирует центральный аппарат СК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

На минувшей неделе в домах жителей области стало тепло: отопительный сезон начался во всех районах региона. В 22 муниципалитетах к этому времени отремонтировали котельные и теплосети. Стоит отметить, что на эти цели потратили 63 миллиона рублей и сейчас планируют выделить из бюджета еще 38 - на подготовку к зиме. Напомним, что жители областного центра начали греться еще раньше - с 15 сентября.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Кировчане ждут не дождутся реконструкции парка имени Кирова. Не дождутся, к сожалению, буквально - по крайней мере, не в таком виде, в каком обещалось. Активисты заметили, что масштабный проект реконструкции территории подвергся огромной переработке. Из итогового варианта исчезло множество игровых и спортивных объектов, а также многих других. Общественники требуют собрать внеочередное заседание общественной комиссии, чтобы выяснить, как же так получилось и кто будет за это отвечать.

НЕХВАТКА ПЕДАГОГОВ В ШКОЛАХ

В кировских школах не хватает педагогов. Более всего - учителей начальных классов, преподавателей русского и иностранного языков, а также математики. Стоит отметить, что в текущем году за парты сели более 61 тысячи детей. А пришли их учить всего 102 молодых специалиста. Несмотря на нехватку кадров, программа проходится в полном объеме - имеющиеся учителя берут дополнительную нагрузку.